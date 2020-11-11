نيللي كريم تعلق على أزمة كاملة أبو ذكري وأبطال مسلسل بـ 100 وش

وهي من مدرسة التواضع؛ لذلك فهي متأكدة أن هذا التصريح الذي أدلت به؛ هو نابع من خوفها الكبير عليهم.

ضيفة على برنامج "انسايدر بالعربى"، وعلقت خلاله على أزمة المخرجة كاملة ابو ذكرى وابطال مسلسل بـ 100 وش، موضحة ان كاملة أبو ذكري تحب كل ممثليها

وفي نفس السياق ، علقت "نيللي" على جميع الأخبار التي ترددت في الفترة الأخيرة حول انفصالها عن خطيبها ، رجل الأعمال المعروف عمر اسلام ، وهذا بعد التصريحات الخاصة بها مع الاعلامية وفاء الكيلاني عن عدم رغبتها في خوض تجربة الزواج مرة أخرى.

وأكدت أن أسئلة وفاء الكيلاني في العديد من الأحيان ترهق الضيف، مشيرة إلى أن إجابتها كانت بغرض وقف الحديث الخاص بتجربة الزواج وأيضا الانتقال إلى موضوع آخر.

يُذكر أن المخرج محمد سامى حدد موعدًا لبدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يقوم ببطولته النجمان أكرم حسنى ونيللى كريم، وذلك بعد انتهائه من التحضيرات الأخيرة للعمل واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما الحملة الدعائية بعنوان "أبو شنب" للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحًا كبيرًا.





وتشارك نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.