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أخبار العالم

تقارير: إدارة ترامب تصدر أوامر بعدم التعاون مع فريق بايدن

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:51 ص
تقارير: إدارة ترامب
تقارير: إدارة ترامب تصدر أوامر بعدم التعاون مع فريق بايدن
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رحيم يسري
كشفت تقارير إعلامية عن إصدار إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تعليماتها لكبار مسئولي الوكالات بعدم التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر في إدارة ترامب رفضت الكشف عن هويتها، أن الوكالات الحكومية أصدرت تعليمات للموظفين الذين كانوا يعدون كتيبات ومساحة مكتبية لفريق بايدن، بعدم منح مثل هذه التسهيلات قبل تأكيد نتائج الانتخابات رسميا.

ونقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله "قيل لنا تجاهلوا وسائل الإعلام.. انتظروا أن تصبح النتيجة رسمية من الحكومة".

وأفاد التقرير بأن إميلي مورفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، رفضت التوقيع على خطاب يسمح للفريق الانتقالي لجو بايدن ببدء عمله رسميا والتصديق على 6.3 مليون دولار من الموارد للفريق من أصل 10 ملايين يفترض أن يحصلوا عليها.

وتمنع إدارة ترامب، بحسب التقارير، فريق بايدن الانتقالي من الوصول إلى الأموال الفيدرالية والموارد الأخرى اللازمة لبدء نقل السلطة.

وقالت الصحيفة إن العديد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة شئون المحاربين القدامى، طلبت من الموظفين تجاهل التواصل مع فريق بايدن الانتقالي.

وأضافت في تقريرها أن الوكالات لا تعقد حاليًا جلسات إحاطة رسمية مع فريق بايدن بشأن مشاريع الوكالات أو ميزانياتها أو مناطق الاضطرابات أو مسار العمل اليومي.

وبحسب التقارير، قال جون بارسا القائم بأعمال نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، للموظفين إن بايدن لم يفز في الانتخابات، وبالتالي لا ينبغي للوكالات أن تنفذ تلقائيًا إجراءات انتقالية.

يأتي ذلك في وقت تتحرك فيه إدارة ترامب وكبار الجمهوريين لرفع دعاوى قضائية بشأن تزوير الانتخابات المزعوم، حيث لا يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بالنتائج، في أعقاب إعلان عدد من الوسائل الإعلامية والإحصاءات فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

جاء ذلك بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة، بينما لا يزال ترامب لا يعترف بالنتائج، 

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