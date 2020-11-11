بعيدا عن الأكشن.. لحظات رومانسية لـ توم كروز في كواليس Mission Impossible 7

مازال تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام Mission Impossible مستمرًا في ايطاليا ، رغم تفشي وباء فيروس كورونا .





وظهر النجم العالمي توم كروز في الصور التس نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية اثناء تصويره مشاهد رومانسية مع الممثلة الشهيرة ريبكا فيرجسون ، بعيدا عن مشاهد الاكشن والاثارة .





وكشفت وكالة ناسا الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز الى الفضاء من أجل تصوير فيلمه الجديد، مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في أكتوبر 2021.





ولفتت الوكالة العالمية إلى أنه سيرافق توم كروز في الرحلة الفضائية المخرج دوج ليمان، الذي بدأ كتابة سيناريو الفيلم.





دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما Edge of Tomorrow" "و "American Made"، لافتًا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل.





وقالت تقارير أجنبية، إن توم كروز سيستعين بنفس فريق عمل سلسلة أفلام Mission Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة إلى أنه المشروع سيكون آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذى.



