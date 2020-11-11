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فن

بإطلالة شتوية.. هاجر أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:37 ص
هاجر احمد
هاجر احمد
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ندى فكرى

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة لها عبر خاصية الستوري على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هاجر أحمد في الصورة بإطلالة شتوية مرتدية بالطو أسود وبلوفر وبنطلون جينز.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على اللون البينك، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.


يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرين، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.



وتشارك هاجر أحمد في تصوير مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كلا من محمد رجب ورياض الخولى وآخرين، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.


مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولى، ومحمد عز، وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ورانيا فريد شوقى، ومى سليم، وهاجر أحمد، وعدد كبير من الفنانين.


وكانت آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "طلقتك نفسي"، والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية المهمة بطريقة درامية.


وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".


مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد.

بإطلالة شتوية.. هاجر أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

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