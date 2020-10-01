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فن

هاجر أحمد تصدم متابعيها وتظهر بملابس سباق السيارات

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:19 ص
هاجر احمد
هاجر احمد
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ندى فكري

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة لها عبر خاصية "استوري" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت هاجر أحمد في الصورة بملابس سباق السيارات مما لفت انتباه كثير من متابعيها ونالت إعجابهم.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على اللون البينك، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.

يذكر أن يعرض حاليا لهاجر أحمد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.


وتشارك أيضا هاجر أحمد في تصوير مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رجب ورياض الخولى وآخرون، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.


مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولى، محمد عز، انعام سالوسه، محسن منصور، رانيا فريد شوقى، ومى سليم وهاجر أحمد وعدد كبير من الفنانين.


وكانت آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "طلقتك نفسي"، والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية المهمة بطريقة درامية.


وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".


مسلسل هوجان بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد.

هاجر أحمد تصدم متابعيها وتظهر بملابس سباق السيارات
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