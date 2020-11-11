وقوع قتلى جراء اصطدام قارب صيد تركي بسفينة يونانية

انقلب قارب صيد تركي، اليوم الأربعاء، جراء اصطدامه بسفينة ترفع العلم اليوناني قبالة ساحل البحر المتوسط التركي، وتم الإبلاغ عن خمسة أشخاص في عداد المفقودين.









ووفقا لوكالة الأناضول التركية، قال الساحل التركي إنه بدأ عملية بحث وإنقاذ شملت ثلاثة زوارق لخفر السواحل وفريق من الغواصين قبالة سواحل كاراتاس في محافظة أضنة، للعثور على خمسة أشخاص كانوا على متن القارب الذي غرق.









وأسفرت عمليات البحث والإنقاذ عن انتشال 4 جثث من أصل 5 لقوا حتفهم نتيجة اصطدام القارب بناقلة يونانية.









ولم يعرف على الفور سبب الحادث، الذي وقع قرابة الفجر.







