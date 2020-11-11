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حوادث

ضبط 5805 سائقي نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (430) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5805) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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