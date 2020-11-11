ضبط 5805 سائقي نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (430) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5805) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.



