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حار ولا بارد.. كيف يؤثر الطقس على انتشار فيروس كورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الطقس الحار أو الطقس بارد لا يؤثر في COVID-19 ويقول باحثون في جامعة تكساس في أوستن إن فيروس كورونا الجديد ينتشر بنفس الكفاءة تقريبًا بغض النظر عن درجة حرارة الهواء والرطوبة.


قال الباحثون إن السلوك البشري لا يزال العامل الأكبر في انتشار COVID-19 ببساطة عندما يكون الجو دافئًا ، يقضي الناس وقتًا أطول في الخارج ، حيث يكون انتقال المرض محدودًا.

ووفقا لموقع health line عندما يبرد الجو يقضي الناس وقتًا أطول في الداخل معًا ، حيث تكون مخاطر انتقال COVID-19 أعلى.


العامل الحاسم هو عندما يكون الناس في مكان داخلي سيئ التهوية ، سيكون هناك خطر أكبر للإصابة بالعدوى هذا هو الحال مع أي مرض تنفسي، وليس فقط COVID. 

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