حار ولا بارد.. كيف يؤثر الطقس على انتشار فيروس كورونا









قال الباحثون إن السلوك البشري لا يزال العامل الأكبر في انتشار COVID-19 ببساطة عندما يكون الجو دافئًا ، يقضي الناس وقتًا أطول في الخارج ، حيث يكون انتقال المرض محدودًا.





ووفقا لموقع health line عندما يبرد الجو يقضي الناس وقتًا أطول في الداخل معًا ، حيث تكون مخاطر انتقال COVID-19 أعلى.





العامل الحاسم هو عندما يكون الناس في مكان داخلي سيئ التهوية ، سيكون هناك خطر أكبر للإصابة بالعدوى هذا هو الحال مع أي مرض تنفسي، وليس فقط COVID.



