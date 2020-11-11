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محافظات

تكليف 21 فتاة من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة بالمراكز التكنولوجية فى قنا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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يوسف رجب

التقي حازم عمر، نائب محافظ قنا، بعدد من الفتيات من خريجي الجامعات والمعاهد العليا اللاتي تم تكليفهن بأداء الخدمة العامة واللاتي من المقرر الاستعانة بهن لدعم منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية بمختلف مدن المحافظة.


جاء ذلك بحضور  محمود يوسف، المشرف العام علي نظم التكنولوجيا والمعلومات بالمحافظة.

اشار عمر، خلال الاجتماع إن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل التي تهدف إلى دمج الشباب وخلق تفاعل مجتمعي واسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تسعي إلي تأهيلهم لخوض الحياة العملية وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم علي المنافسة داخل سوق العمل.


وأضاف نائب المحافظ، بأنه سوف يتم توزيع مجموعة الفتيات المتقدمات والبالغ عددهم 21 فتاة علي المراكز التكنولوجية لدعم منظومة العمل بها بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكد نائب محافظ قنا، أهمية دور المراكز التكنولوجية الذي يتماشى مع توجه الدولة المصرية الحديثة نحو التحول الرقمي ومكينة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تقليص زمن تقديمها والمساهمة في القضاء على كافة أشكال الفساد.


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تكليف 21 فتاة من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة بالمراكز التكنولوجية فى قنا
تكليف 21 فتاة من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة بالمراكز التكنولوجية فى قنا
تكليف 21 فتاة من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة بالمراكز التكنولوجية فى قنا
تكليف 21 فتاة من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة بالمراكز التكنولوجية فى قنا

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