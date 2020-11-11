برعاية محافظة قنا.. بروتوكول تعاون بين مياه الشرب والنداء لزراعة 200 فدان لتربية دودة القز

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بروتوكول تعاون، مع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة" النداء"، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لزراعة 200 فدان من شجر التوت المُتقزم بمدينة نقادة كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بـ 5 ملايين دولار.





جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، و كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والعميد محمد جلال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور وليد بريقع، المدير الإقليمي لمؤسسة النداء.





وأوضح الداودي، أن البروتوكول ينص علي تخصيص مساحة 200 فدان بالغابة الشجرية بمدينة نقادة س وف يتم زراعتها بأشجار التوت المتقزم الغير مثمر والمعتمدة علي مياه الصرف الصحي المعالجة في ريِها لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، مشيرًا إلي أن المشروع من المقرر له استيعاب 4000 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة.





وذكر المدير الإقليمي لمؤسسة النداء، أن المشروع يتضمن عدة مراحل تقدر تكلفة المرحلة الأولى بحوالي 5 مليون دولار فيما تصل تكلفة المرحلة الثانية بـ 20 مليون دولار، مؤكدًا أن المشروع يعد الأكبر من نوعه في قارة أفريقيا وذلك ضمن مشروع إعادة توطين صناعة الحرير في دول إفريقيا بالشراكة مع جمهورية الصين الشعبية.





وأضاف المدير الإقليمي لمؤسسة النداء، بأنه تم اختيار مدينة قنا لتنفيذ المشروع بها وذلك بعد نجاح تجربة التعاون بين مؤسسة النداء وهيئة التنمية الزراعية في زراعة مساحة تقدر بـ 20 فدان بالظهير الصحراوي بذات المدينة، حيث تم فعليا انتاج خيوط الحرير الطبيعي وتصنيع بعض المنتجات الخاص به.





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