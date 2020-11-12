ضبط 120 طن زيتون مخلل فاسدة قبل بيعها للمواطنين في البحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت الحملات عن ضبط (120 طن "زيتون مخلل") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية المخللات بدون ترخيص – كائن بوادى النطرون بالبحيرة).



