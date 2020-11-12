درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12-11-2020 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12- 11- 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس منخفض الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما تشهد الأحوال الجوية، خلال الـ 48 ساعة القادمة، تراجعا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد.





وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس ما بين المائل للحرارة والمعتدل على القاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا، ويصاحب ذلك أيضا فرصا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق بالسواحل وأيضا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





أما عن الصعيد، يبقى الطقس مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض مناطق جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:





القاهرة الصغرى 18 والعظمى 24

شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 24

طنطا الصغرى 19 والعظمى 24

دمنهور الصغرى 19 والعظمى 24

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 24

بلطيم الصغرى 19 والعظمى 24

مطروح الصغرى 19 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 24

دمياط الصغرى 19 والعظمى 24

الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 25