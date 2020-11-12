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حوادث

بقيمة مليون جنيه.. ضبط 5 كيلو بودرة لمخدر التامول بالإسكندرية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:14 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفي الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها على عملائه.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية ، وبحوزته (كمية لبودرة عقارى الترامادول، التامول المخدر وزنت  5 كيلو جرام – 110 قرص مخدر لعقار تامول - جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة ألوان ليزر – وحدة تخزين خارجية - ماكينة قص أوراق - كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بتصنيع العملات النقدية المقلدة- مبالغ مالية مقلدة فئات مختلفة من بينها عملة أجنبية- مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وملكيته للمبلغ المالى حصيلة تجارته غير المشروعة ، وحيازته للأجهزة المضبوطة لتزييف العملات النقدية بمختلف فئاتها وترويجها والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (1,000,000 – مليون جنيه تقريبًا).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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