جليد الشمال لم يعد عائقًا .. "آركتيكا " كاسحة الزمن والمسافات بين أوروبا وآسيا.. فيديو

عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرا يرصد اكتشاف سفينة " آركتيكا " ، كاسحة الجليد النووية الروسية العملاقة .





واضاف التقرير ،أن تقوم هذه السفينة بإدخال الخدمة مُبحرة على طول بحر الشمال ، باتجاه المحيط المتجمد الشمالي ، لبدء مشروع يختصر الزمن والنفقات على السفن العابرة بين اوروبا وآسيا .





وأفاد التقرير ، أن أطلق على المشروع ، طريق الملاحة الشمالي " قناة السويس الروسية " ، مُشيرًا إلى أن روسيا تحول الممر إلى منفذ رئيسي أقصر للملاحة في العالم .

وأكد التقرير ، أن الرحلة بين القارتين عبر الممر الشمالي تستغرق 23 يومًا ، وعبر قناة السويس 34 يومًا .





واوضح التقرير ، أن كاسحة الجليد " آركتيكا " طولها حوالي 173.3 متر ، وعرضها 34 متر ، وارتفاعها حوالي 15.2 متر ، وقدرتها تفوق 60 ميغاواط ، وسرعتها حوالي 22 عقدة ، بالإضافة إلى أن الحد الأقصى لسماكة الجليد بها هي 2.9 متر .

وأشار التقرير ، إلى أن إزاحتها تبلغ جوالي 33540 طنًا ، وعُمر الخدمة بها 40 عامًا ، مضيفاَ أن عدد أفراد الطاقم بها حوالي 53 شخصًا .





وأكد التقرير ، أن " آركتيكا " نجحت في اجتياز جميع المناطق المُغطاه بالجليد في المناطق القطبية باختلاف سماكاته ، وذلك باستخدام 50% من طاقتها فقط .





وأشار التقرير ، إلى روسيا وصناعتها للطاقة النووية ، حيث 75 عامًا من الاستخدام السلمي للطاقة الذرية من حيث حجم محفظتها للمشاريع الأجنبية ، منوهًا أن وكالة الطاقة النووية الروسية " روساتوم " لديها ثلاث وحدات طاقة ، بالإضافة إلى أنها مُجهزة بأحدث المفاعلات النووية ، ولديها أسطول من كاسحات الجليد النووية .





وأكد التقرير ، أن هذا المشروع سيكتمل بحلول عام 2035 ، عندما تكون روسيا قد أدخلت 13 كاسحة جليد للخدمة الشاقة ، في إطار المشروع الحكومي 22220 ، دون الحاجة إلى أي مساعدات أجنبية .