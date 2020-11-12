جليد الشمال لم يعد عائقًا .. "آركتيكا " كاسحة الزمن والمسافات بين أوروبا وآسيا.. فيديو

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روسيا اليوم تقريرا يرصد اكتشاف سفينة " آركتيكا " ، كاسحة الجليد
النووية الروسية العملاقة .
واضاف التقرير ،أن
تقوم هذه السفينة بإدخال الخدمة مُبحرة على طول بحر الشمال ، باتجاه المحيط
المتجمد الشمالي ، لبدء مشروع يختصر الزمن والنفقات على السفن العابرة بين اوروبا
وآسيا .
وأفاد التقرير ،
أن أطلق على المشروع ، طريق الملاحة الشمالي " قناة السويس الروسية " ،
مُشيرًا إلى أن روسيا تحول الممر إلى منفذ رئيسي أقصر للملاحة في العالم .
وأكد التقرير ،
أن الرحلة بين القارتين عبر الممر الشمالي تستغرق 23 يومًا ، وعبر قناة السويس 34
يومًا .
واوضح التقرير ،
أن كاسحة الجليد " آركتيكا " طولها حوالي 173.3 متر ، وعرضها 34 متر ،
وارتفاعها حوالي 15.2 متر ، وقدرتها تفوق 60 ميغاواط ، وسرعتها حوالي 22 عقدة ،
بالإضافة إلى أن الحد الأقصى لسماكة الجليد بها هي 2.9 متر .
وأشار التقرير ،
إلى أن إزاحتها تبلغ جوالي 33540 طنًا ، وعُمر الخدمة بها 40 عامًا ، مضيفاَ أن
عدد أفراد الطاقم بها حوالي 53 شخصًا .
وأكد التقرير ،
أن " آركتيكا " نجحت في اجتياز جميع المناطق المُغطاه بالجليد في
المناطق القطبية باختلاف سماكاته ، وذلك باستخدام 50% من طاقتها فقط .
وأشار التقرير ،
إلى روسيا وصناعتها للطاقة النووية ، حيث 75 عامًا من الاستخدام السلمي للطاقة
الذرية من حيث حجم محفظتها للمشاريع الأجنبية ، منوهًا أن وكالة الطاقة النووية
الروسية " روساتوم " لديها ثلاث وحدات طاقة ، بالإضافة إلى أنها مُجهزة
بأحدث المفاعلات النووية ، ولديها أسطول من كاسحات الجليد النووية .
وأكد التقرير ،
أن هذا المشروع سيكتمل بحلول عام 2035 ، عندما تكون روسيا قد أدخلت 13 كاسحة جليد
للخدمة الشاقة ، في إطار المشروع الحكومي 22220 ، دون الحاجة إلى أي مساعدات
أجنبية .