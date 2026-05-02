قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حادث مروع بشارع مؤسسة الزكاة وإصابة 6 أشخاص| شهود عيان: فوضى مرورية في منطقة سكنية

حادث مروع بشارع مؤسسة الزكاة وإصابة 6 أشخاص| شهود عيان: فوضى مرورية في منطقة سكنية
حادث مروع بشارع مؤسسة الزكاة وإصابة 6 أشخاص| شهود عيان: فوضى مرورية في منطقة سكنية
ياسمين القصاص

شهد شارع مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، حادثا مروريا مؤسفا أسفر عن إصابة ستة أشخاص بإصابات متفرقة، وذلك إثر تصادم سيارة ميكروباص بعدد من المواطنين في موقع مزدحم بالمنطقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث تصادم مفاجئ، ما استدعى تحركا عاجلا من قوات الشرطة وسيارات الإسعاف التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، في محاولة لاحتواء الموقف وتقديم الدعم اللازم للمصابين.

وفي هذا الصدد، قالت هند المرشدي، أحد سكان المنطقة، إن الشارع الذي وقع فيه الحادث يشهد كثافة كبيرة من المارة على مدار اليوم، نظرا لكونه منطقة سكنية حيوية وموقعا مهما يخدم عددًا كبيرًا من المواطنين.

وأضافت المرشدي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "غياب التنظيم المروري بشكل واضح يسهم في زيادة حالة الفوضى، خاصة في أوقات الذروة، مما يرفع من احتمالية وقوع الحوادث بشكل متكرر".

 وتابعت: "نطالب الجهات المسؤولة بسرعة التدخل لوضع حلول فعالة لتنظيم الحركة المرورية في المنطقة، وهناك أيضا ضرورة لتكثيف الرقابة، خاصة على بعض السائقين الذين قد يقودون تحت تأثير المواد المخدرة، لما يمثله ذلك من خطر جسيم على حياة المواطنين وسلامتهم".

وبإجراء الفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الحادث وقع نتيجة فقدان سائق الميكروباص السيطرة على عجلة القيادة، الأمر الذي أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بعدد من المواطنين المتواجدين أمام أحد محال المشويات في الشارع، وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي والمارة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص بإصابات تنوعت ما بين كدمات وسحجات وجروح متفاوتة الخطورة، وعلى الفور، قامت فرق الإسعاف بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة حالتهم الصحية من قبل الجهات المختصة.

والجدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالحادث، كما يجري حاليا استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث بدقة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد المرور، وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق الحيوية والمزدحمة، حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

