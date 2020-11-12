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شاهد.. إقبال كثيف من الشباب على كراسات الإسكان الاجتماعى بعد طرحها

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:04 م
الاسكان الاجتماعى
الاسكان الاجتماعى
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ياسمين القصاص
قال محمد حمدى، مدير عام منطقة بريد وسط وشمال القاهرة، إن الهيئة القومية للبريد قامت بالبدء يوم 1 نوفمبر فى سحب كراسات الإسكان الاجتماعى، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.


وأضاف محمد حمدى، خلال حواره فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أنه تم البدء من 1 نوفمبر حتى 8 نوفمبر لذوى الاحتياجات الخاصة، فى سحب الكراسات وسداد مقدمات، تم فتح باب سحب تلك الكراسات لجميع المواطنين من يوم 9 نوفمبر ويتم الاستمرار حتى يوم 7 ديسمبر، صرف كراسات محدودى ومتوسطى الدخل، من خلال مكاتب البريد المتنشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.


وأشار "حمدى" إلى أن وزارة الإسكان طرحت نوعين من الكراسات الأول يكون محدودى الدخل والآخر متوسطى الدخل، لافتا إلى أن محدودى الدخل تم وحدات تبلغ 75 أو 90 مترا، أما نسبا لمتوسطى الدخل فيضم مساحات من 100 إل 120 متر، متابعا أن كل من يرغب في سحب كراسة الشروط يذهب إلى أى مكتب بريد مميكن، بموجب إثبات شخصية والرقم القومى، حينها يتم إثبات اسم الشخص المتقدم، الرقم القومى ورقم الهاتف الخاص بهذا الشخص، حيث إنه سوف يتلقى رسائل بصفة مستمرة من وزارة الإسكان.


وأكد مدير عام منطقة بريد وسط وشمال القاهرة، أن من الشروط لا تقل سن المتقدم عن 21 عاما، وحتى 50 عاما، بالإضافة أنه لم يكن قد حصل على وحدة سكنية من قبل، أو سحب قرض تعاون من أى بنك خاص بأى وحدة سكنية، بشرط ألا يقل داخل الأعزب 1500 جنيه، ولا يزيد على 4500 جنيه للأسرة.

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