حملات توعية بيئية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمدارس والمعاهد في الغردقة

استمرت الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر -إدارة الإعلام والتثقيف البيئي- اليوم الخميس، في حملتها التوعوية البيئية للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وذلك لطلاب التربية والتعليم والأزهر الشريف على اختلاف فئاتهم العمرية والمراحل الدراسية المختلفة.





ونفذ أخصائيو الإعلام بالإدارة العامة لشئون البيئة، ندوات توعوية في هذا الشأن بعدد من مدارس مدينة الغردقة مع الحفاظ على التباعد وارتداء الكمامات والتأكد من أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية.





يشار إلى أن محافظة البحر الاحمر، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكلف وكيلى وزارتى (الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين.





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