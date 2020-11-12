ملفوف بقطعة قماش.. العثور على طفل حديث الولادة مُلقى على كوبري بسوهاج

عثر أهالي قرية بهتا بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الخميس، على طفل رضيع حديث الولادة ملقى على كوبري بأطراف القرية.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز المراغة بعثور بعض أهالي قرية بهتا دائرة المركز على طفل لقيط.





بالانتقال والفحص، تبين العثور على طفل ذكر حديث الولادة مربوط الحبل السُري ملفوف بقطعة قماش.

من جانبها قالت كريمة ثابت، مدير مكتب مراقبة اجتماعية ومنسق لجنة حماية الطفل بالمراغة إنه جرى نقل الطفل إلى حضانة مستشفى المراغة المركزي، لتلقى الرعاية اللازمة، مضيفة أن الحالة الصحية للطفل جيدة.



