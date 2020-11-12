مشروع بحثى بين جامعتي طنطا وكانتابريا الإسبانية بتمويل من الاتحاد الأوروبي

أشاد القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الدكتور عماد عتمان، بحصول جامعة طنطا بمشروع (إيراسموس بلس) مع جامعة (كانتابريا) الإسبانية لمدة 3 سنوات لدعم البحث العلمى بالجامعة، مثمنًا جهود كلا من ضياء الدين منصور منسق المشروع، والدكتور صالح شلبى منسق إيراسموس بلس بوحدة التعاون الدولي بالجامعة فى الحصول على المشروع.









بدوره، قال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث إن هذا المشروع يعتبر الثالث على مستوى المشاريع البحثية التى حصلت عليها جامعة طنطا من مشروعات الاتحاد الأوروبي الممولة (إيراسموس بلس)، وإنه سيتم فتح باب التقديم للمشروع فى مايو المقبل، وأكد أن المشروع يمثل أحد أهم الفرص لبناء كوادر علمية متميزة وفق أرقى المعايير، وبما يضمن تحفيز الإبداع والابتكار والريادة العلمية لأبناء جامعة طنطا.





وأوضح منسق المشروع الدكتور ضياء الدين منصور، أن هذا المشروع هو أول مشروع "إيراسموس بلس" لجامعة طنطا مع الجامعات الأسبانية حيث يسمح بتبادل الخبرات على مستوى أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تنمية القدرات لطلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا بالجامعة فى تخصصات الهندسة والفيزياء، بالإضافة إلى بعض العلوم الإنسانية، ولفت إلى أن المشروع يسمح كذلك باستقدام عدد 6 أعضاء هيئة تدريس من جامعة كانتابريا لإعطاء محاضرات بجامعة طنطا.

فيما أشار الدكتور صالح شلبي منسق (إيراسموس بلس) بوحدة التعاون الدولي بجامعة طنطا، إلى أن المشروع يتيح الفرصة لـ12 من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة طنطا للدراسة بجامعة (كانتابريا) الأسبانية لمده 5 شهور ، كما يتيح الفرصة لسفر 15 عضوا من هيئة تدريس للتدريب والدراسة بذات الجامعة.



