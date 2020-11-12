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اقتصاد

مشتريات أجنبية تدفع البورصة المصرية لمواصلة الصعود بمنتصف التعاملات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 2120 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 13003 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4257 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 1995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2915 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.53% ليصل إلى مستوى 1123 نقطة.

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