تأجيل محاكمة 16 متهما أجروا عملية حفر بحثا عن الآثار في مدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 16 متهمًا أجروا عملية حفر بحثًا عن الآثار فى مدينة نصر فى القضية رقم 470 لسنة 2020 كلى القاهرة الجديدة، لجلسة 15 نوفمبر المقبل.





وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: "حسام.ز، أحمد.ع، لطفي.ل، أحمد.ا، رفيق. ف، معوض.ج، محمد.ز، تامر. غ، شريف. ع، محمد.ح، حسام الدين.ا، صبري.ب، تامر. ا، إسلام. ص، أشرف.م، حسيب. ع".





وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى التاسع قاموا بإجراء حفر بقصد الحصول على آثار بمنطقة أثرية بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التعدى على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 264 لسنة 1962 باعتبارها أرض أثرية وذلك بإجرائهم أعمال الحفر، كما وفروا الأموال والأفراد لزوم أعمال الحفر وتوسط لبيع العين محل الجريمة وباقى المتهمين من الحادى عشر حتى الخامس عشر عقب الحصول على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر.





وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين من الحادى عشر إلى الخامس عشر اشتركوا وباقى المتهمين بطريق المساعدة فى جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بأن توسطوا ببيع العين محل الواقعة عقب العثور على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر، والاعتداء على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 264 لسنة 1962 باعتبارها أرض أثرية.



