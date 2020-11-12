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فن

في ناس محتاجة طفرة عقلية.. لقاء الخميسي توجه رسالة حادة لجمهوها

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة لقاء الخميسي، رسالة لجمهوها عبر خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتبت لقاء الخميسي: "في ناس محتاجة طفرة عقلية علشان تواكب التقدم لانهم مافيش منهم امل وبيعيطلوا مسيرة اي تقدم وبيجرجر والمجتمع لورا وبيروا اجيال غلط، لنا الله والله، لك الله يا مصر الامصار مهد الحضارة".

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وآخرون.

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