سببان وراء نجومية الشعراء.. علاء جانب يكشف لـ صدى البلد آخر أعماله.. شاهد

كشف الشاعر المصري الكبير علاء جانب عن آخر أعماله الشعرية خلال ندوة له مع « صدى البلد» حل فيها ضيفًا وتم تكريمه في نهايتها اعترافًا بدوره الكبير في المجال الشعري المعاصر.





إن آخر أعماله الشعرية قصيدة « المقام » التي كتبها قبل ذكرى مولد النبي - صلى الله عليه وسلم- بأيام قليلة، إضافة إلى إصداره الجزء الأول من مجلده الشعري بعنوان: « الأعمال الشعرية الكاملة 2020» والذي ضم مجموعة كبيرة من دواويين الشاعر آخرها ديوان «المغني». وقال علاء جانب





أن كل جيل يسلم الراية للجيل اللاحق له في كافة أنواع الفنون، بما فيها الشعر، مشيرًا إلى أنه من الملاحظ مع وجود المسابقات الشعرية الكبرى ظهر جيل من الشباب يرون أن الشاعر في زمننا « نجم» يحقق ربحا ماليًا. وأوضح علاء جانب





وأضاف أنه لهذا السبب أصبح كثيرون من الشعراء يتنافسون في مثل هذه المسابقات أو الفعاليات الكبرى، مما جعل الكثيريين يلتفتون إلى المجال الشعري بأنه مهنة غني الآن وليس فقر طبقًا للصورة العامة الشائعة عنه قديمًا بحجة اكتمال الصورة.





ونبه شاعر الأزهر أنه حاليًا يوجد صحوة ونهضة شعرية كبيرة في جميع أرجاء الوطن العربي كله، خاصة في مصر على مستوى كافة محافظاتها المختلفة، ومنهم أسماء كبيرة من الشعراء الشباب ما بين الـ 17 إلى 30 عامًا، والذين أصبحوا جميعًا شعراء نجوم.









واختتم سهم الجنوب أن السبب الثاني وراء هذه النجومية اهتمام الدولة المصرية والدول العربية بالمجال الثقافي و الشعر بشكل خاص، والتي من خلالها يمكن للشاعر تحسين وضعه المادي الذي يكون له دور كبير في إظهار التنافي ومن ثم المساهمة في تحقيق واستمرار نهضة شهرية حديثة، لافتًا: " في كل الأحول الموهوب يكتب دائمًا سواء وجد عائد أم لا".





علاء جانب شاعر مصري معاصر وناقد وأستاذ دكتور بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر- وهو المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، ولد ونشأ في صعيد مصر بمحافظة سوهاج، و له عدة دواوين شعرية، بها قصائد فصحى وزجل بالعامية المصرية كما أن له تسجيلات عديدة لقصائده مرئية و صوتية.



وحصل جانب » على لقب وجائزة أكبر مسابقة شعرية على مستوى الوطن العربي «أمير الشعراء» والتي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث فاز بالمركز الأول في دورتها الخامسة عام 2013، ويعتبر الشاعر المصري الوحيد الذي حصل على المركز الأول بالمسابقة، كما يلقب بـ شاعر الأزهر، وسهم الجنوب.



