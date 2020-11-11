في حب النبي.. علاء جانب يلقي آخر قصائده الشعرية.. شاهد





أدني مقامِك أن تكون نبيًا .. يا غايةً عزّتْ على المُتَغيَّا، ومدارُ قدرك عند ربك سرُّه .. لبس الضياء وما يزال خفيًا، سمّاك "عبد الله" وهي إضافة .. خلَص المضاف بها إليه نجيّا. واختار «جانب» أن تكون القصيدة بعنوان « المقام » وجاء في مطلعها:





فسرى به نور الجلال كرامةً.. ليقول : كن يا عبدُ ربّانيّا .. سُمع الحصى بيديه وهو مسبّح، والصخر أصبح كالعجين طريًا .. والجذع حنّ له فسكّنَ روعه، وحنا عليه مربّتًا أبويّا .. من لا يزال على جلالة قدره.. كالماء يخطرُ طيّبا وحييّا.









جدير بالذكر حصول «جانب» على لقب وجائزة أكبر مسابقة شعرية على مستوى الوطن العربي « أمير الشعراء »، حيث فاز بالمركز الأول في دورتها الخامسة ، ويعتبر الشاعر المصري الوحيد الذي حصل على المركز الأول بالمسابقة، ويلقب أيضًا بـ « شاعر الأزهر» لدوره الدائم في دعم المؤسسة الدينية الكبيرة، وأطلق عليه أهل الصعيد ومحافظته سوهاج خاصةً لقب «سهم الجنوب».



كما حصل الشاعر الكبير علاء جانب على عدد من التكريمات والأدرع من المؤسسات الثقافية بمصر وخارجها، ومن أبرزها: درع وبردة وخاتم وجائزة أمير الشعراء، درع وتكريم الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر، درع جامعة نزوى بسلطنة عمان، درع وتكريم وميدالية متحف أمير الشعراء أحمد شوقي.

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