AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

في حب النبي.. علاء جانب يلقي آخر قصائده الشعرية.. شاهد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:09 م
علاء جانب يلقي آخر
علاء جانب يلقي آخر قصائده الشعرية
Advertisements
يارا زكريا
خص الشاعر المصري الكبير علاء جانب موقع «صدى البلد» بإلقاء آخر قصائدة الشعرية في مدح النبي - صلى الله عليه وسلم- في شهر مولده ربيع الأول. 

واختار «جانب» أن تكون القصيدة بعنوان « المقام» وجاء في مطلعها: أدني مقامِك أن تكون نبيًا .. يا غايةً عزّتْ على المُتَغيَّا، ومدارُ قدرك عند ربك سرُّه .. لبس الضياء وما يزال خفيًا، سمّاك "عبد الله" وهي إضافة ..خلَص المضاف بها إليه نجيّا. 

فسرى به نور الجلال كرامةً.. ليقول : كن يا عبدُ  ربّانيّا .. سُمع الحصى بيديه وهو مسبّح، والصخر أصبح كالعجين طريًا .. والجذع حنّ له فسكّنَ روعه، وحنا عليه مربّتًا أبويّا .. من لا يزال على جلالة قدره.. كالماء يخطرُ طيّبا وحييّا.


جدير بالذكر حصول «جانب» على لقب وجائزة أكبر مسابقة شعرية على مستوى الوطن العربي «أمير الشعراء»، حيث فاز بالمركز الأول في دورتها الخامسة ، ويعتبر الشاعر المصري الوحيد الذي حصل على المركز الأول بالمسابقة، ويلقب أيضًا بـ «شاعر الأزهر» لدوره الدائم في دعم المؤسسة الدينية الكبيرة، وأطلق عليه أهل الصعيد ومحافظته سوهاج خاصةً لقب «سهم الجنوب».  

كما حصل الشاعر الكبير علاء جانب على عدد من التكريمات والأدرع من المؤسسات الثقافية بمصر وخارجها، ومن أبرزها: درع وبردة وخاتم وجائزة أمير الشعراء، درع وتكريم الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر، درع جامعة نزوى بسلطنة عمان، درع وتكريم وميدالية متحف أمير الشعراء أحمد شوقي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ندوة الأعلى للثقافة عن المديح النبوي ببيت الشعر

فديتك يا رسول الله.. أنشودة مشاري في حب النبي.. و"جانب" يكشف لـ صدى البلد التفاصيل

لدوره الكبير في الشعر المعاصر.. صدى البلد يكرم الشاعر علاء جانب

ترشيحاتنا

مشاهد من حضور رموز الكرة حفل تكريم محمد صلاح

النيابة العامة تحقق في قيام شخص بالإساءة للرسول بالإسماعيلية

خاص- موعد وصول بدر بانون للقاهرة للانتظام في تدريبات الأهلي

خاص.. رغم وجوده في المغرب.. أين وقع بدر بانون على عقود الانتقال للأهلي؟

خاص| تفاصيل مفاوضات الاهلي مع بدر بانون حتى إنهاء التعاقد.. وسر كارتيرون

الأنجولي جيرالدو يواصل أزماته مع الأهلي ويرفض عروض الرحيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ ابنة عصام الحضري تبرز أنوثتها

محمود الليثي في جلسة تصوير بعدسة "صدى البلد"

بدون علاج.. طرق طبيعية لشد البشرة في المنزل