برلماني: مجلس النواب الحالي جاء في ظروف طارئة وساهم في بناء مؤسسات الدولة

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن مجلس النواب الحالي ظلم كثيرًا، ومن غير المنصف أن يكون تقييمه كغيره من البرلمان السابقة.





وأضاف معتز محمود، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البرلمان الحالي جاء في ظروف طارئة، وتحمل ثقل برلمانيين، حيث إنه منذ 2010 لم تكن هناك مجالس تشريعية حقيقية.





وأكد عضو مجلس النواب، أن البرلمان كان بمثابة داعم كبير للحكومة، من أجل بناء مؤسسات الدولة، التي كانت تعاني من ضعف كبير، بعد خروجها من ثورتين متعاقبتين.



