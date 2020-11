د. بهاء الدين زغلول يكتب: متلازمة التوأم المتلاشي .. وما حدث في أرمنت

ظهرت العديد من المواضيع التي تتحدث اليوم عن اختفاء كامل لحمل في الشهر السادس !!

واقعة حدثت في الأقصر على ما أظن كانت مساء أمس ، أو مساء أول . حيث ذهبت إحدى السيدات إلى قسم الطوارئ بمستشفى أرمنت ، تشكو من نزول مياه بيضاء ، وبعض الإفرازات المدممة من المهبل . و حين فحصها تبين وجود تضخم في الرحم . لكن ادعت السيدة حملها في الشهر السادس !!! فأين ذهبت الأجنة ؟!!









نتحدث هنا بداية عن أمر طبي خاص بتخصص النساء و التوليد ، ثم نتحدث عن ملابسات الواقعة .

بالفعل يوجد ما يسمى بمتلازمة التوأم المتلاشي ، أو vanishing twin syndrome . و قد سجلت أول حالة بهذه المتلازمة عام 1945 بالولايات المتحدة الأمريكية . و لشرح تفاصيل المتلازمة دون الخوض في مسميات طبية قد تزعج عينك ، فيجب أن أقول إن تلك المتلازمة عبارة عن وفاة أحد الجنينين . فقط لا غير . و يحدث ذلك في الأسابيع الأولى من الحمل ، بنسبة تصل إلى 26 ٪ من الحمل بتوائم ثنائية ، و 39 ٪ من الحمل بثلاثة أجنة أو أكثر . حيث يكون الحمل عبارة عن كيسين أو أكثر ، و يختفي النبض في أحدهم ، مما يقلص عدد الأجنة . فيصبح هذا الجنين المتوفي توأما متلاشيا. و مع الوقت ، تمتص أنسجة المشيمة أو الأم أو في بعض الأحيان الجنين الآخر ، تلك الأنسجة المتوفاة .









وطالما حدث ذلك في الأسابيع الأولى ، فلا خوف و لا ضرر . و يستمر الحمل طبيعيًا على أنه جنين واحد فقط. لكن إن حدث ذلك في أسابيع حمل متقدمة ، فتلك نقرة أخرى . فـ الجنين النافق يؤذي أخاه بمادة الثرمبوبلاستين ، و يضع فيه الكثير من العيوب الخلقية . فضلًا عن تركه علامة أو ذكرى لوجوده !!!









ففي حالة أخرى أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وجد الأطباء بعد ولادة أحد الأجنة الصحيحة ، في حمل عانى من متلازمة التوأم المتلاشي في أسابيع متقدمة ، بقعة أو رقعة واضحة على إحدى ركبتي الناجي ، كانت عبارة عن أنسجة ميتة !!!









وممكن بعد الولادة ، فحص المشيمة تحت المجهر ، لنجد بها الأنسجة المدمجة مع المشيمة من الجنين النافق !!!

وإن لم يحدث ذلك عن طريق المشيمة ، فلا دلالة على ذلك من فحصها .

وإن لم يحدث ذلك عن طريق الجنين الحي ، فلا دلالة على ذلك من فحصه ، و لن يضر بعيوب خلقية.









إذن ، ماذا يحدث إن امتصت الأم أنسجة النافق ؟!

أثناء متابعة الحمل ، نجد في السونار ما يشبه بعض الأنسجة المتراكمة ، قد تصل إلى مشاهدة شريط طولي داخل كيس الحمل !!!!!









معنى ذلك أن تلك المتلازمة إن حدثت في الأسابيع الأولى ، فلا قيمة لها ، ولا ينظر إليها الطبيب المختص بحرص . لأن المتلازمة ممكن إطلاقها على كيس حمل فارغ تمامًا ، بجوار كيس حمل جيد و صحي !!!

أما إن حدثت في الأسابيع المتقدمة ، فتلك نقرة أخرى لها دلالات ، و لها أمور طبية يجب مراعاتها جيدًا .









أتمنى أن أكون قد أوجزت ، و شرحت بطريقة مبسطة .









أما عن حالة الأقصر ، فإن طبقنا تلك المتلازمة عليها ، و بكلام الطبيب و الأهل . فلم يكن أمام الطبيب أي شيء يؤكد وجود حمل في الشهر السادس إلا من حديث الأهل !!! و بضعة روشتات !!!









وحين محاولة مهاتفة الطبيب المعالج للأم طبقًا لوصف الأهل ، كان مسافرًا غير متاح التحدث معه .

ناهيك عن تلك الأمور . و ناهيك عن تقرير أشعة صوتية ( سونار ) مسبقة يوجد بها الحمل .

السؤال الذي طالما تردد في ذهني حين مطالعة ما قيل عن الواقعة . أين المشيمة ؟!

Where is the placenta ?????









لم يذكر الطبيب المقيم اي شيء عنها في حديثه .

و لم يذكر الأهل نزول المشيمة أيضًا . و كذلك الأم !!!!

مجرد مياه متدفقة ، و افرازات دموية . فذهبت لتطمئن . فوجد الطبيب رحما خاليا تمامًا من أية دلالات على الحمل بداخله .









أعتقد أن نزول المشيمة شيء يمكن ملاحظته بسهولة شديدة ، لأن السيدة و الأهل قالوا نصا ( حامل في الشهر السادس ) . و في تلك الفترة ، تكون المشيمة ذات حجم كبير !!!!!









ناهيك على أن تحليل أنسجة جنينين ، قد تكون بهما عظام وأعضاء داخلية كاملة ، يأخذ وقتًا لا بأس به . حيث قرأت في أحد المواقع المتابعة للموضوع ، أن الأم كانت قد ذهبت إلى الطبيب المعالج الخاص بها من أسبوع ، وقد حدد لها ميعادا لولادة توأم !!!!









هي ادعاءات لن يتم النظر لها طبيا إلا بشهادة الطبيب الخاص بها فقط . لاستحالة اختفاء تلك الكتلة العظمية والخلوية ، و أيضًا المشيمة في ظرف عشرة أيام مثلًا !!!!!!!!!









لذلك .. ننتظر حديث ذلك الطبيب من عيادته لوصف الحالة جيدًا ، حتى نقف على أمر طبي واقعي . غير ذلك ماهي إلا ادعاءات .