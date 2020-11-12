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ساحة رأي

د. بهاء الدين زغلول يكتب: متلازمة التوأم المتلاشي .. وما حدث في أرمنت

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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ظهرت العديد من المواضيع التي تتحدث اليوم عن اختفاء كامل لحمل في الشهر السادس !!
واقعة حدثت في الأقصر على ما أظن كانت مساء أمس ، أو مساء أول . حيث ذهبت إحدى السيدات إلى قسم الطوارئ بمستشفى أرمنت ، تشكو من نزول مياه بيضاء ، وبعض الإفرازات المدممة من المهبل . و حين فحصها تبين وجود تضخم في الرحم . لكن ادعت السيدة حملها في الشهر السادس !!! فأين ذهبت الأجنة ؟!!


نتحدث هنا بداية عن أمر طبي خاص بتخصص النساء و التوليد ، ثم نتحدث عن ملابسات الواقعة .
بالفعل يوجد ما يسمى بمتلازمة التوأم المتلاشي ، أو vanishing twin syndrome . و قد سجلت أول حالة بهذه المتلازمة عام 1945 بالولايات المتحدة الأمريكية . و لشرح تفاصيل المتلازمة دون الخوض في مسميات طبية قد تزعج عينك ، فيجب أن أقول إن تلك المتلازمة عبارة عن وفاة أحد الجنينين . فقط لا غير . و يحدث ذلك في الأسابيع الأولى من الحمل ، بنسبة تصل إلى 26 ٪ من الحمل بتوائم ثنائية ، و 39 ٪ من الحمل بثلاثة أجنة أو أكثر . حيث يكون الحمل عبارة عن كيسين أو أكثر ، و يختفي النبض في أحدهم ، مما يقلص عدد الأجنة . فيصبح هذا الجنين المتوفي توأما متلاشيا. و مع الوقت ، تمتص أنسجة المشيمة أو الأم أو في بعض الأحيان الجنين الآخر ، تلك الأنسجة المتوفاة .


وطالما حدث ذلك في الأسابيع الأولى ، فلا خوف و لا  ضرر . و يستمر الحمل طبيعيًا على أنه جنين واحد فقط. لكن إن حدث ذلك في أسابيع حمل متقدمة ، فتلك نقرة أخرى . فـ الجنين النافق يؤذي أخاه بمادة الثرمبوبلاستين ، و يضع فيه الكثير من العيوب الخلقية . فضلًا عن تركه علامة أو ذكرى لوجوده !!!


ففي حالة أخرى أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وجد الأطباء بعد ولادة أحد الأجنة الصحيحة ، في حمل عانى من متلازمة التوأم المتلاشي في أسابيع متقدمة ، بقعة أو رقعة واضحة على إحدى ركبتي الناجي ، كانت عبارة عن أنسجة ميتة !!!


وممكن بعد الولادة ، فحص المشيمة تحت المجهر ، لنجد بها الأنسجة المدمجة مع المشيمة من الجنين النافق !!!
وإن لم يحدث ذلك عن طريق المشيمة ، فلا دلالة على ذلك من فحصها .
وإن لم يحدث ذلك عن طريق الجنين الحي ، فلا دلالة على ذلك من فحصه ، و لن يضر بعيوب خلقية.


إذن ، ماذا يحدث إن امتصت الأم أنسجة النافق ؟!
أثناء متابعة الحمل ، نجد في السونار ما يشبه بعض الأنسجة المتراكمة ، قد تصل إلى مشاهدة شريط طولي داخل كيس الحمل !!!!!


معنى ذلك أن تلك المتلازمة إن حدثت في الأسابيع الأولى ، فلا قيمة لها ، ولا ينظر إليها الطبيب المختص بحرص . لأن المتلازمة ممكن إطلاقها على كيس حمل فارغ تمامًا ، بجوار كيس حمل جيد و صحي !!!
أما إن حدثت في الأسابيع المتقدمة ، فتلك نقرة أخرى لها دلالات ، و لها أمور طبية يجب مراعاتها جيدًا .


أتمنى أن أكون قد أوجزت ، و شرحت بطريقة مبسطة .


أما عن حالة الأقصر ، فإن طبقنا تلك المتلازمة عليها ، و بكلام الطبيب و الأهل . فلم يكن أمام الطبيب أي شيء يؤكد وجود حمل في الشهر السادس إلا من حديث الأهل !!! و بضعة روشتات !!!


وحين محاولة مهاتفة الطبيب المعالج للأم طبقًا لوصف الأهل ، كان مسافرًا غير متاح التحدث معه .
ناهيك عن تلك الأمور . و ناهيك عن تقرير أشعة صوتية ( سونار ) مسبقة يوجد بها الحمل .
السؤال الذي طالما تردد في ذهني حين مطالعة ما قيل عن الواقعة . أين المشيمة ؟!
Where is the placenta ?????


لم يذكر الطبيب المقيم اي شيء عنها في حديثه .
و لم يذكر الأهل نزول المشيمة أيضًا . و كذلك الأم !!!!
مجرد مياه متدفقة ، و افرازات دموية . فذهبت لتطمئن . فوجد الطبيب رحما خاليا تمامًا من أية دلالات على الحمل بداخله .


أعتقد أن نزول المشيمة شيء يمكن ملاحظته بسهولة شديدة ، لأن السيدة و الأهل قالوا نصا ( حامل في الشهر السادس ) . و في تلك الفترة ، تكون المشيمة ذات حجم كبير !!!!!


ناهيك على أن تحليل أنسجة جنينين ، قد تكون بهما عظام وأعضاء داخلية كاملة ، يأخذ وقتًا لا بأس به . حيث قرأت في أحد المواقع المتابعة للموضوع ، أن الأم كانت قد ذهبت إلى الطبيب المعالج الخاص بها من أسبوع ، وقد حدد لها ميعادا لولادة توأم !!!!


هي ادعاءات لن يتم النظر لها طبيا إلا بشهادة الطبيب الخاص بها فقط . لاستحالة اختفاء تلك الكتلة العظمية والخلوية ، و أيضًا المشيمة في ظرف عشرة أيام مثلًا !!!!!!!!!


لذلك .. ننتظر حديث ذلك الطبيب من عيادته لوصف الحالة جيدًا ، حتى نقف على أمر طبي واقعي . غير ذلك ماهي إلا ادعاءات .

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