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فن

ماجد المصري يخضع لتمارين قاسية في الجيم.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:27 م
ماجد المصري
ماجد المصري
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محمد بدران
شارك الفنان ماجد المصري جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر المصري، في الفيديو، بإطلالة متميزة وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة من داخل "الجيم"، نالت إعجاب متابعيه".


وكان آخر أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.


كما شارك ماجد المصري مؤخرا في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.


"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.



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