رقصة إيناس وكلمة صلاح عبدالله.. لحظة تكريم النجوم بمهرجان الإسكندرية

سلم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط دروع التكريم الخاصة بالمكرمين في الدورة الـ 36 من المهرجان





وكان أول المكرمين الفنان عزت العلايلي الذي تحمل الدورة اسمه كما تم تكريم الفنان صلاح عبد الله والذي اهدى تكريمه الى والدته الراحلة كما اهداه إلى أحفاده وأولاده.





وتم تكريم المخرجة إيناس الدغيدي والتي قامت بالرقص على موسيقى في أثناء تكريم مدير التصوير محسن احمد كما تم تكريم الفنانة كارول سماحة على هامش المهرجان.







