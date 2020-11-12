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فن

رقصة إيناس وكلمة صلاح عبدالله.. لحظة تكريم النجوم بمهرجان الإسكندرية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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أحمد إبراهيم - شيري نبيل - محمد نحلة
سلم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط دروع التكريم الخاصة بالمكرمين في الدورة الـ 36 من المهرجان

وكان أول المكرمين الفنان عزت العلايلي الذي تحمل الدورة اسمه كما تم تكريم الفنان صلاح عبد الله والذي اهدى تكريمه الى والدته الراحلة كما اهداه إلى أحفاده وأولاده. 

وتم تكريم المخرجة إيناس الدغيدي والتي قامت بالرقص على موسيقى  في أثناء تكريم مدير التصوير محسن احمد كما تم تكريم الفنانة كارول سماحة على هامش المهرجان.


واجتمعت لجنة تحكيم مسابقة الافلام الطويلة لدول البحر المتوسط بعد أن شاهدت الأفلام المشاركة وعددها 12 فيلما وبعد المناقشة قررت الآتى:

1. جائزة افضل فيلم - اليونان - فرنسا (  بارى) pari
2. جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم ( نافذة على البحر ) اسبانيا window to the sea
3. جائزة يوسف شاهين افضل مخرج ( سيا ماك اعتمادى ) عن الفيلم اليونانى بارى
4. جائزة نجيب محفوظ افضل سيناريو ( نافذة على البحر ) اسبانيا ( لويس مويا ريجرادو)
5. جائزة عمر الشريف افضل ممثل ( ربيع جليم ) عن فيلم اللكمة ( المغرب )
6.  جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة ( كارول سماحة ) عن فيلم بالصدفة 
مناصفة و (ايما سواريز )عن فيلم نافذة على البحر 
7. جائزة القدس للإنجاز الفنى عن الفيلم السورى ( غيوم داكنة ) لانه يعبر عن معاناة ابطال الفيلم لظروف قاسية وحقيقية على ارض الواقع الان جسدها المخرج بشكل درامى جيد
8. جائزة كمال الملاخ للعمل الاول اخراج  عن الفيلم اللبنانى ( مفقود )
9. جائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربى ( اللكمة ) المغرب


مسابقة الافلام القصيرة لدول البحر المتوسط:

تنويه خاص لفيلم ( الشريط) البانيا
تنويه خاص لبطل فيلم ( الحبر المطلق ) .... عز العرب الكغاط .... المغرب 
جائزة افضل فيلم فرنسا ...فيلم ( فنسنت قبل الظهيرة )
جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الاسبانى ( شامل الفواتير )

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