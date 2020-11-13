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اقتصاد

قطاع الإسكان يستحوذ على 1.6 مليار جنيه من حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة الغربية.. تفاصيل

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل  الاستثمارات العامة والمستهدفه بمحافظة العربيى بخطة عان 20/2021.

وأوضح التقرير أن الصادر عن وزارة التخطيط، أنه تم توجيه استثمارات بقيمة  1,6 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 34%ويخص قطاع التنمية المحلية 430 مليون جنيه بنسبة 9,1%.

وتابع التقرير: إلى جانب توجيه 850 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 18%، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة 559 مليون جنيه بنسبة 12%، وتوجيه 458 مليون جنيه لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 9,8%، بالإضافة إلى توجيه 765 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16%.

ومن جانبها اوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، "السعيد"  عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 415 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 51,6% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,8% من الاستثمارات العامة الموزعة.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 22,2% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.
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