قطاع الإسكان يستحوذ على 1.6 مليار جنيه من حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة الغربية.. تفاصيل

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل الاستثمارات العامة والمستهدفه بمحافظة العربيى بخطة عان 20/2021.





وأوضح التقرير أن الصادر عن وزارة التخطيط، أنه تم توجيه استثمارات بقيمة 1,6 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 34%ويخص قطاع التنمية المحلية 430 مليون جنيه بنسبة 9,1%.





وتابع التقرير: إلى جانب توجيه 850 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 18%، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة 559 مليون جنيه بنسبة 12%، وتوجيه 458 مليون جنيه لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 9,8%، بالإضافة إلى توجيه 765 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16%.





ومن جانبها اوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، "السعيد" عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 415 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 51,6% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,8% من الاستثمارات العامة الموزعة.





ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 22,2% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.