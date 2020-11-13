التصالح حياة.. مبادرة لمساعدة غير القادرين لدفع تكلفة التصالح فى مخالفات البناء.. فيديو





وأوضح طاهر خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، أن مؤسسة حياة كريمة تستهدف الفئات غير القادرة فى 9 محافظات منها مطروح،البحيرة،قنا، المنيا،اسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، الاقصر، اسوان.





ولفت عضو مؤسسة "حياة كريمة"،أن الـ 9 محافظات السابق الإشارة لهم هي الأقصر فقرا على مستوى الجمهورية، لذا كان من الأولى بدء المبادرة بهم من خلال دفع تكلفة التصالح لغير القادرين.





وكان الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، كشف تفاصيل مبادرة التصالح حياة، موضحا أن القائمين عليها مجموعة من الشباب تابعين لمبادرة حياة كريمة.





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، أنه تم التواصل مع القائمين على المبادرة والتواصل مع المحافظات التسعة ونواب المحافظين، وحصر 6600 مستفيد من المبادرة .





ونوه إلى أن كل هذا العدد فى القرى الأكثر فقرا، وتم التصالح بمخالفات البناء عن هذه الأسر من خلال تبرعات رجال الأعمال، وهذه المحافظات تتعدى نسبة الفقر فيها عن 70 %، ووضعنا عدة شروط للأسر المستفيدة من المبادرة، أهمها ألا تتعدى مساحة المنزل عن 150 مترا ".





وأوضح: "في حالة ما كان هناك أسر تري أنها تنطبق عليها الشروط عليها التقدم وسنقوم بالتواصل مع المبادرة لمحاولة ضمها إلى التصالح".

قال محمد طاهر، عضو مؤسسة "حياة كريمة"، إنه تم دفع تكلفة "التصالح فى مخالفات البناء" لحوالى 200 حالة ضمن مبادرة "التصالح حياة".