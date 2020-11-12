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رياضة

جمال علي: محمد صلاح ثروة قومية لمصر.. وبروتوكول لحسم أمر شارة قيادة المنتخب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:36 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن المصري الدولي محمد صلاح يستحق تكريم الدولة لما قدمه من نجاحات فى عالم كرة القدم وتشريف اسم مصر.


وقال نائب الجبلاية فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لأول مرة يحصل لاعب مصري على بطولة الدوري الإنجليزي واللجنة الخماسية فكرت فى تكريم محمد صلاح منذ فترة طويلة".


وأضاف: "الحفل كان مبهر من الجانب التنظيمي ونحتاج إلى التعود فى التعامل مع النجوم وصلاح ثروة قومية لمصر".


وأردف  أن هناك بروتوكول خاصا فى المنتخب الوطني يحسم أمر شارة قيادة الفراعنة، مشيرا إلى أن قيمة محمد صلاح كبيرة للغاية ولكن فى كل جيل من الأجيال يوجد نجوم كبار يستحقون الحصول على شارة القيادة وفى النهاية الأمر متروك للجهاز الفني للمنتخب".


وأضاف: "مباراتي توجو مهمين للغاية واللجنة الخماسية لا تتدخل فى قرارات الجهاز الفني على الإطلاق".

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