إسماعيل يوسف: أتممنا التعاقد مع ثلاثة لاعبين والرابع فى الطريق.. تفاصيل

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي الأبيض أنهى التعاقد مع 3 لاعبين، فيما يتم التفاوض مع اللاعب الرابع وذلك للانضمام إلى فريق الكرة الأول استعدادا لبداية الموسم القادم .





وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، إن اللاعب الأول هو التونسي حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن، والثاني لاعب في مركز الوسط "ديفندر" مصري الجنسية.





وأضاف: "اللاعب الثالث الذي تم التعاقد معه يلعب في مركز صانع الألعاب سيكون مفاجأة يلعب خارج مصر وليس معروفا".





وأكمل: "مازال هناك مفاوضات جارية مع مهاجم مصري الجنسية، غير متعجلين بإتمام التعاقد معه، مازال أمامنا وقت".



