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رياضة

إسماعيل يوسف: أتممنا التعاقد مع ثلاثة لاعبين والرابع فى الطريق.. تفاصيل

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:09 ص
إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف
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محمد رشاد
أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي الأبيض  أنهى التعاقد مع 3 لاعبين، فيما يتم التفاوض مع اللاعب الرابع وذلك للانضمام إلى فريق الكرة الأول استعدادا لبداية الموسم القادم .

وقال  يوسف في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، إن اللاعب الأول هو التونسي حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن، والثاني لاعب في مركز الوسط "ديفندر" مصري الجنسية.

وأضاف: "اللاعب الثالث الذي تم التعاقد معه يلعب في مركز صانع الألعاب سيكون مفاجأة يلعب خارج مصر وليس معروفا".

وأكمل: "مازال هناك مفاوضات جارية مع مهاجم مصري الجنسية، غير متعجلين بإتمام التعاقد معه، مازال أمامنا وقت".

ويستعد الزمالك لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري، واستكمال مسابقة الكأس حيث يواجه الزمالك نادي مصر في الدور ربع النهائي.

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