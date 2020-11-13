محمد جاد: ذوو الاحتياجات الخاصة لديهم قدرات تفوق الكثيرين.. فيديو





وأضاف جاد خلال تقديمه برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن أصحاب الهمم يمثلون شريحة هامة في المجتمع مؤثرة ومنتجة وفعالة في المجتمع،لافتا إلى أنهم يحققون نجاحا كبيرا على مستوى كافة القطاعات.





وتابع مقدم برنامج صباح البلد انه على الرغم من الصعوبات التي تواجه تلك الفئة جسديا إلا انهم قد يكون لديهم قدرات تفوق الفئة الطبيعية، لافتا إلى أنهم جزء رئيسي من الثروة البشرية التي يتمتع بها الشعب المصري.





وأشار جاد إلى أن الدولة نظرت لأصحاب تلك الفئات بشكل أكثر دعما مؤكدا أنه تم توفير حماية إجتماعية وواجب أن يتم تنفيذ تشريعات تمنحهم حقهم الكامل.

أكد الإعلامي محمد جاد،أهمية دمج أصحاب الهمم في جميع مجالات الحياة داخل المجتمع والتعامل معهم بشكل طبيعي ومتساوي مع أي مواطن ،مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر من سمات المجتمعات الراقية.