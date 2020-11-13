لإنقاذ الموسم.. 5 لاعبين يمكن لـ ليفربول التعاقد معهم لحل أزمة خط الدفاع

يمر نادي ليفربول الإنجليزي بأسوأ فتراته، ليس على المستوى الفني، ولكن بسبب الإصابات التي ضربت الفريق، وخاصة في خط الدفاع.





ويعاني ليفربول هذا الموسم وستستمر معاناته وذلك لإصابة مدافعه الأقوى فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه حتى نهاية الموسم.





مصائب ليفربول توالت مع إصابة مدافعه الآخر جو جوميز مع المنتخب الإنجليزي، ليصدر النادي بيانًا أمس، أشار فيه إلى أن الإصابة ستبعد جوميز أيضًا عن فترة كبيرة من الموسم الحالي.





لم يتبقى لليفربول من لاعبين لشغل مركز قلب الدفاع سوى جويل ماتيب الذي عاد من الإصابة.. ماتيب فقط وحده مع بعض اللاعبين اللذين تم تصعيدهم من أكاديمية النادي وفرق الشباب، إضافة إلى فابينيو الذي يمكنه اللعب في هذا المركز لكنه يعاني من الإصابة في الوقت الحالي، وحتى بعد عودته فسيفقد ليفربول هذا اللاعب في مركز متوسط الميدان الدفاعي، ما سيشكل أزمة للفريق أيضًا عدديًا في مركز وسط الملعب.





ليفربول سيعاني كثيرًا هذا الموسم، لذا فعليه وبشكل إلزامي تدعيم خط دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يحافظ على آماله في المنافسة على البطولات هذا الموسم.





وفي هذا التقرير، نستعرض 5 مدافعين يمكن لـ ليفربول شرائهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة





ديفيد ألابا





قد يكون أفضل الأسماء لتدعيم ليفربول، وأقربهم لذلك، فاللاعب النمساوي لنادي بايرن ميونخ ينتهي عقده مع الفريق الألماني بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.





نادي بايرن ميونخ قرر إيقاف المفاوضات لتجديد عقد ألابا، لذا قد يكون الطريق ظاهريًا ممهدًا أمام ليفربول للتعاقد مع اللاعب الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، لكن حقيقة الأمر أن الريدز سيواجهون منافسة شرسة من كبار الفرق الأوروبية التي ستستهدف ضم ألابا.





عيسى ماندي





المدافع الجزائري لنادي ريال بيتيس الإسباني.. اهتم نادي ليفربول بضمه في الميركاتو الصيفي المنقضي، لكن لم تتم الصفقة، ولكن في الميركاتو الشتوي قد نشهد إتمام الصفقة بنسبة كبيرة.





ماندي ينتهي عقده مع بيتيس بنهاية الموسم أيضًا، أي يحق له التوقيع لنادي ليفربول في يناير المقبل.





جيروم بواتينج





مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني، ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم، وهو خيار مطروح أيضًا لتدعيم خط دفاع الريدز.





خاليدو كوليبالي





مدافع نادي نابولي الإيطالي، والذي طالما سعى نادي ليفربول لضمه، إلا أن المطالب المادية لنادي الجنوب الإيطالي حالت دون ذلك.





هو أحد أفضل مدافعي العالم، وقد يرضخ نادي ليفربول لمطالب نادي نابولي هذه المرة من أجل إنقاذ هذا الموسم.





جون ستونز





مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أراد النادي بيعه الصيف المنقضي لكنه فشل في ذلك، فبعد التعاقد مع آكي و دياز ووجود لابورت، فقد ستونز مكانه كأساسي في دفاعات السيتيزينز.





عقده ينتهي مع السيتي عام 2022، لكن هل يتخلى مانشستر سيتي عن مدافعه لأشد خصومه؟