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اقتصاد

الريال السعودى بـ4.07 جنيه.. أسعار العملات العربية بختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:02 م
ريال سعودى
ريال سعودى
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آمنة عبدالعظيم
ينشر صدى البلد أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال ختام  تعاملات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 48.60 جنيه للشراء و 51.39 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.31 جنيه للشراء و 41.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.69 جنيه للشراء و22.15 جنيه للبيع.
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