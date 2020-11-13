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16 عاما على رحيله| مصطفى بكري: ياسر عرفات مات مسموما.. شاهد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى إن 16 عاما مضت على رحيل المناضل ياسر عرفات الرئيس الفلسطينى السابق.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار"عبر قناة "صدى البلد"، أن الشهيد الراحل ياسر عرفات خاض مسيرة نضال وكفاح مستمر حتى اللحظة الاخيرة تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد بكرى، أن ياسر عرفات الرمز التاريخي للثورة الفلسطينية، قتل مسموما بـ "سم" لم يعرف نوعه حتى الان، حسب تقرير مستشفى فرنسية التى أكدت أنه لم يمت طبيعيا.

وأضاف بكرى، أن الراحل ياسر عرفات حمل القضية الفلسطينية على عاتقه خاض معاركها نضالا وسلاحا وتفاوضا.
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