ارتفاع 8 جنيهات بسعر جرام الذهب.. وعيار 21 بـ823 جنيها

سجلت أسعار الذهب فى ختام التعاملات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، ارتفاعا بقيمة 8 جنيهات لجميع الأعيرة، قياسا على سعر الإغلاق أمس الخميس، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 823 جنيها للجرام، مع توقعات بتغيرات فى الأسعار خلال الساعات القادمة.





أسعار الذهب اليوم:





عيار 18 سجل 705 جنيهات.

عيار 21 سجل 823 جنيها.





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عيار 24 سجل 940 جنيه.

الجنيه الذهب 6584 جنيها.

أونصة الذهب 1880 دولارا.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.