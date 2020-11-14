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مرأة

ماسك التقشير بالقرفة والعسل لبشرة مثالية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:04 ص
ماسك التقشير بالقرفة
ماسك التقشير بالقرفة والعسل لبشرة مثالية
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أسماء عبد الحفيظ

كشفت الإعلامية رضوي الشربيني عن ماسك تقشير الوجه للحصول على بشرة خالية من التجاعيد والشوائب وافتح عشر أضعاف.


ماسك الوجه بالعسل والقرفة:

تشير الأبحاث إلى أن مزيجًا من العسل ومسحوق القرفة يمكن أن يعمل ضد البكتيريا المسببة لحب الشباب، قد تعمل بعض المركبات الطبيعية في هذه الأطعمة ضد تكاثر البكتيريا، وهي البكتيريا المرتبطة بتكوين حب الشباب.

يمكن أن تفكري في استخدام العسل وقناع القرفة مرة أو مرتين في الأسبوع.

إليك كيفية تحضير قناع الوجه:
اخلطي مقدار ملعقة من مسحوق القرفة مع ملعقة من العسل.
اغسل الوجه واتركه حتى يجف ثم ضع الخليط بالتساوي على الوجه.
اتركه لمدة 20 دقيقة واغسله.

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