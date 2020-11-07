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مرأة

لو بتعاني من ظهور علامات الشيخوخة.. جربي ماسك الفحم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:31 م
لو بتعاني من ظهور
لو بتعاني من ظهور علامات الشيخوخة.. جربي ماسك الفحم
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اسماء محمد
تعاني كثير من السيدات من ظهور علامات الشيخوخة فى انحاء متفرقة من الوجه ما يجعلهن أكبر سنا وأقل جمالا.


وفي السنوات الأخيرة زادت نسبة النساء اللاتي يعانين من ظهور الشيخوخة وعلامات التجاعيد على البشرة فى سن مبكرة نتيجة سوء التعامل مع البشرة والعادات الغذائية الخاطئة مثل عدم تناول المياه بكميات كافية.

وللتخلص من هذه المعاناة والحصول على مظهر شبابي جذاب نقدم لكم طريقة عمل ماسك الفحم لعلاج الشيخوخة وفقا لما جاء في موقع " بولد سكاي " الهندي .

يحتوى ماسك الفحم المخصص لعلاج الشيخوخة على خليط من الفحم وزيت جوز الهند يمتلك زيت جوز الهند خصائص مضادة للشيخوخة تجعله خيارًا ممتازًا للعناية بالبشرة. يجعل بشرتك ناعمة ونضرة، وله خصائص اختراق كبيرة ويعمل كمرطب طبيعي.

مكونات ماسك الفحم للشيخوخة:
• 2 ملعقة كبيرة فحم نشط
 • 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

طريقة عمل ماسك الفحم للشيخوخة:
• امزجي كل من الفحم النشط وزيت جوز الهند في وعاء وقلبيهم جيدا. 
• اغسلي وجهك بالماء العادي ثم جففيه. 
• ضعي قناع الفحم على وجهك ورقبتك. 
• تجنبي الاقتراب من عينيك وأذنيك أثناء وضع الماسك على الوجه. 
• اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه جيدا. 
• كرري هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرغوبة.

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