طريقة مذهلة لمنع التجاعيد علامات الشيخوخة

تعد التجاعيد وترهلات الجلد بالوجه والرقبة من أكثر المشاكل التى تزعج النساء من بعد سن الأربعين وتجعلهن يبحثن عن اي طريقة لعلاج هذه المشكلة التي تفسد إطلالتهن وجمالهن.

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ووفقا لما أورده موقع "برايت سايد" فإن ان قدرة الجلد على انتاج المواد الطبيعية الموجودة فيه مثل الكولاجين الذي يعزز متانة البشرة والإيلاستين الذي يوفر المرونة بنسبة 1٪ أقل كل عام من بعد سن الـ 20 .





و يبدأ الجلد بعد ذلك في النحافة والترهل ببطء في مناطق معينة مثل الوجه والرقبة والصدر، لذلك من المهم الاعتناء بهذه المناطق بشكل متكرر أكثر من أجزاء الجسم الأخرى باستخدام الأقنعة العادية.





ومن بين الاقنعة الطبيعية المفيدة لهذا الجزء في الجسم هو عصير الخيار حيث يفعل المعجزات عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة.





وهو غني بمعدن السيليكا الذي يعد مكونًا أساسيًا لنسيج الجلد الصحي ، وحمض الأسكوربيك الذي يمكن أن يمنع احتباس الماء في الجلد. عند استخدام عصير الخيار بشكل موضعي، يمكن له سحب السموم من مسام الجلد وشد الكولاجين تحت الجلد.





كيفية استخدام عصير الخيار للعناية بالبشرة ومنع الترهلات والتجاعيد:

احضري ثمرة خيار وقشريها وقطعيها إلى قطع صغيرة.

اطحنيها لمدة 10 - 20 ثانية حتى يصبح عصيرًا مائيًا.

بعد ذلك ، ضعيه في مصفاة وافصلي الماء عن العجينة.

اغسلي وجهك كما تفعلين عادةً في الليل بغسول خالي من الزيت.

ضعي العصير على قطعة قطن ثم ضعيه على وجهك ورقبتك وصدرك.

اتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء البارد واتركيه حتى يجف.

كرري هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.



