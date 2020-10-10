بعد سن الأربعين.. أساليب العناية بالبشرة لتفادي التجاعيد

مع تقدم العمر ، تعاني البشرة من انخفاض إنتاج الكولاجين والزيوت الطبيعية والإيلاستين ، مما يجعلها جافة وتبدو بلا حياة.
وتبدأ أخطاء العناية بالبشرة التي قد يرتكبها المرء في سن أصغر في الظهور في أواخر الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات و تبدأ التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية بالظهور على الجلد. بعد سن الأربعين ، لذ ذا يجب أن يتضمن نظام العناية بالبشرة المثالي كلًا من الإجراءات التصحيحية والوقائية.
وأوضحت الدكتورة نيفديتا دادو ، أخصائية الأمراض الجلدية ، ومؤسس ورئيس عيادة الأمراض الجلدية في عيادة الدكتور نيفديتا دادو بعض النصائح للعناية بالبشرة التي يمكنك اتباعها بمجرد تخطي سن الأربعين وهى:
* أدخلي التقشير في نظام الجمال الخاص بك. اختاري مقشرًا يناسب نوع بشرتك لكن لا يجب أن يكون قاسيًا. بالنسبة للبشرة الجافة ، استخدم مقشرًا كريمًا لا ينظف البشرة فحسب ، بل يرطبها أيضًا. بالنسبة للبشرة الدهنية ، استخدمي مقشرًا يحتوي على الهلام يساعد في التحكم في إفراز الزيت وإعطاء بشرة نظيفة وصارمة.
* مع تقدم العمر ، تميل البشرة إلى فقدان الرطوبة والعديد من الدهون الصحية. لذلك ، يصبح أكثر جفافًا وتهيجًا وأقل ليونة وأقل مرونة. استخدم دائمًا منظفًا لطيفًا غير رغوي واستخدم مرطبًا جيدًا بعد ذلك لقفل الرطوبة.
* ندبات حب الشباب ، والتصبغ ، والعيوب والبقع الداكنة هي من المنتجات الثانوية الأخرى للشيخوخة. لذلك ، استخدمي مصحح البقع الداكنة الذي يحتوي على فيتامين C وضعيه على البقع بانتظام حتى تتلاشى. بالنسبة للكريمات الطبية التي يمكن أن تساعد في تقليل التصبغ ، يجب استشارة طبيب الأمراض الجلدية وتجنب العلاج الذاتي.
* الواقي من الشمس هو جزء أساسي من العناية اليومية بالبشرة. يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة المسؤولة عن التسبب في الشيخوخة المبكرة للجلد. لذلك ، لا تنسَ وضع واقٍ من الشمس بدرجة SPF 30 على الأقل وتصنيف PA +++. يمكن أن تكون واقيات الشمس التي تحتوي على أكسيد الزنك مفيدة في منع تلف الجلد من الضوء الاصطناعي المنبعث من الأدوات الإلكترونية.
* استخدم كريم الليل. اغسلي وجهك بمنظف معتدل وضعي كريم الليل. سوف يرطب بشرتك ويجعلها أكثر نعومة وإشراقًا.
شرب كمية كافية من الماء واتبع نظام غذائي صحي. تناول الفواكه والخضروات الطازجة يمد بشرتك بمضادات الأكسدة الأساسية. تبدو البشرة الرطبة شابة ومشرقة بشكل طبيعي.
* مع تقدمنا في السن ، تصبح بشرتنا أكثر جفافًا بسبب انخفاض نشاط الغدد المنتجة للدهون في بشرتنا. استخدم مرطبًا خفيفًا يعتمد على الزيت يحافظ على بشرتك ناعمة ونضرة. إذا كانت بشرتك دهنية ، استشر طبيب الأمراض الجلدية الذي يمكنه مساعدتك في اختيار المرطب المناسب.
* الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول العين هي من أولى أعراض الشيخوخة. استخدمي كريمًا أو جلًا جيدًا أسفل العينين يغذي عينيك ويساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد أثناء النوم.
* أدخل مصل فيتامين سي الغني بمضادات الأكسدة في روتينك الصباحي. استخدام مصل الريتينول المضاد للشيخوخة مع فيتامين أ. فهو يساعد على تصحيح الملمس وتقليل ظهور علامات الشيخوخة الواضحة.