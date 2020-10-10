بعد سن الأربعين.. أساليب العناية بالبشرة لتفادي التجاعيد

مع تقدم العمر ، تعاني البشرة من انخفاض إنتاج الكولاجين والزيوت الطبيعية والإيلاستين ، مما يجعلها جافة وتبدو بلا حياة.





وتبدأ أخطاء العناية بالبشرة التي قد يرتكبها المرء في سن أصغر في الظهور في أواخر الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات و تبدأ التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية بالظهور على الجلد. بعد سن الأربعين ، لذ ذا يجب أن يتضمن نظام العناية بالبشرة المثالي كلًا من الإجراءات التصحيحية والوقائية.





وأوضحت الدكتورة نيفديتا دادو ، أخصائية الأمراض الجلدية ، ومؤسس ورئيس عيادة الأمراض الجلدية في عيادة الدكتور نيفديتا دادو بعض النصائح للعناية بالبشرة التي يمكنك اتباعها بمجرد تخطي سن الأربعين وهى:





* أدخلي التقشير في نظام الجمال الخاص بك. اختاري مقشرًا يناسب نوع بشرتك لكن لا يجب أن يكون قاسيًا. بالنسبة للبشرة الجافة ، استخدم مقشرًا كريمًا لا ينظف البشرة فحسب ، بل يرطبها أيضًا. بالنسبة للبشرة الدهنية ، استخدمي مقشرًا يحتوي على الهلام يساعد في التحكم في إفراز الزيت وإعطاء بشرة نظيفة وصارمة.





* مع تقدم العمر ، تميل البشرة إلى فقدان الرطوبة والعديد من الدهون الصحية. لذلك ، يصبح أكثر جفافًا وتهيجًا وأقل ليونة وأقل مرونة. استخدم دائمًا منظفًا لطيفًا غير رغوي واستخدم مرطبًا جيدًا بعد ذلك لقفل الرطوبة.

* ندبات حب الشباب ، والتصبغ ، والعيوب والبقع الداكنة هي من المنتجات الثانوية الأخرى للشيخوخة. لذلك ، استخدمي مصحح البقع الداكنة الذي يحتوي على فيتامين C وضعيه على البقع بانتظام حتى تتلاشى. بالنسبة للكريمات الطبية التي يمكن أن تساعد في تقليل التصبغ ، يجب استشارة طبيب الأمراض الجلدية وتجنب العلاج الذاتي.

* الواقي من الشمس هو جزء أساسي من العناية اليومية بالبشرة. يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة المسؤولة عن التسبب في الشيخوخة المبكرة للجلد. لذلك ، لا تنسَ وضع واقٍ من الشمس بدرجة SPF 30 على الأقل وتصنيف PA +++. يمكن أن تكون واقيات الشمس التي تحتوي على أكسيد الزنك مفيدة في منع تلف الجلد من الضوء الاصطناعي المنبعث من الأدوات الإلكترونية.

* استخدم كريم الليل. اغسلي وجهك بمنظف معتدل وضعي كريم الليل. سوف يرطب بشرتك ويجعلها أكثر نعومة وإشراقًا.



