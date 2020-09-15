AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حافظي على يديك خالية من التجاعيد بخدع بسيطة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:00 م
حافظي على يديك خالية
حافظي على يديك خالية من التجاعيد بخدع بسيطة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

الأيدي هي الجزء الأول من الجسم الذي تظهر عليه التجاعيد، بالإضافة إلى كونها جزءًا مكشوفًا لأشعة الشمس بشكل دائم، فضلا عن استخدامها في الواجبات المنزلية الشاقة، حافظي على يديك ناعمة وسلسة طوال الوقت من خلال هذه الخطوات:


كشف موقع "بولد سكاي" الهندي الشهير عن خطوات للحصول على يد ناعمة.


الترطيب المناسب: هذه واحدة من أهم خطوات العناية ببشرتك لأنه عندما تجف بشرتك طوال الوقت، يصبح من السهل ظهور التجاعيد. تأكد من ترطيب بشرتك مرتين يوميًا في الصباح وقبل النوم باستخدام كريمات الجلسرين الغنية.


استخدام الكريمات الواقية من الشمس: يتأثر الجلد بالأشعة فوق البنفسجية التي تفسد الجلد.


لا تهملي استخدام القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية: قبل تعريض يديك للمواد الكيميائية الضارة، تأكد من ارتداء القفازات لحماية يديك.


تحضير حمام زيتي مرة واحدة في الأسبوع: يساعد الحمام الزيتي في تغذية بشرتك وترطيبها بالإضافة إلى إعطائها لمسة حريرية لفترة طويلة بالإضافة إلى تقوية أظافرك.


بعد الاستحمام، دلكي يديك بالزيوت الطبيعية مثل جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز ثم ارتدي قفازات بلاستيكية واتركيها لمدة ساعة تقريبًا ثم اغسليها.


استخدام الصابون الطبيعي: استخدمي الصابون الغني بالعناصر الطبيعية والزيوت بدلًا من العناصر الاصطناعية التي قاسية على الجلد.


استخدام كريمات الريتينويد: في حالة ظهور الخطوط الرفيعة أو ظهور التجاعيد، خاصة بعد سن الثلاثين، استخدم كريمات الريتينويد لأنها تساعد في تقليل التجاعيد. ضعه يوميًا قبل كريم الترطيب وسترى النتائج في وقت قصير جدًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غسل اليدين قبل لمس الوجه.. خطوات مهمة للحصول على بشرة صحية

يحمي من عيوب الوجه.. أهمية ترطيب البشرة

لتتألقي دائما .. نصائح العناية بالبشرة والحفاظ على شبابها

بدون عمليات تجميل.. مكونان لشد البشرة والتخلص من التجاعيد

ترشيحاتنا

من أمام الأهرامات.. رانيا يوسف بفستان قصير

لو بإيدي كنت حبسته...عماد متعب يوجه رسالة لـ صالح جمعة

إصلاحات فوق المطلوب.. سكان عمارة الشربتلى بالزمالك يستقبلون وزير النقل بالورود بعد عودتهم لمنازلهم

في الذكرى الـ108 لميلاده.. أشهر إفيهات أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين| نوستالجيا

شوبير يكشف تطورات إصابات كورونا فى الأهلي وموقف صفقة جديدة

هل سواد الوجه يعبر عن سوء الخاتمة.. الأزهر يجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار رينو لوجان renault logan .. صور

بفستان أصفر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

نجت من موت محقق بأعجوبة| شاهد لحظة سقوط طفلة 4 أعوام من نافذة منزلها