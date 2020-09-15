حافظي على يديك خالية من التجاعيد بخدع بسيطة

الأيدي هي الجزء الأول من الجسم الذي تظهر عليه التجاعيد، بالإضافة إلى كونها جزءًا مكشوفًا لأشعة الشمس بشكل دائم، فضلا عن استخدامها في الواجبات المنزلية الشاقة، حافظي على يديك ناعمة وسلسة طوال الوقت من خلال هذه الخطوات:





كشف موقع "بولد سكاي" الهندي الشهير عن خطوات للحصول على يد ناعمة.







الترطيب المناسب: هذه واحدة من أهم خطوات العناية ببشرتك لأنه عندما تجف بشرتك طوال الوقت، يصبح من السهل ظهور التجاعيد. تأكد من ترطيب بشرتك مرتين يوميًا في الصباح وقبل النوم باستخدام كريمات الجلسرين الغنية.





استخدام الكريمات الواقية من الشمس: يتأثر الجلد بالأشعة فوق البنفسجية التي تفسد الجلد.





لا تهملي استخدام القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية: قبل تعريض يديك للمواد الكيميائية الضارة، تأكد من ارتداء القفازات لحماية يديك.





تحضير حمام زيتي مرة واحدة في الأسبوع: يساعد الحمام الزيتي في تغذية بشرتك وترطيبها بالإضافة إلى إعطائها لمسة حريرية لفترة طويلة بالإضافة إلى تقوية أظافرك.







بعد الاستحمام، دلكي يديك بالزيوت الطبيعية مثل جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز ثم ارتدي قفازات بلاستيكية واتركيها لمدة ساعة تقريبًا ثم اغسليها.





استخدام الصابون الطبيعي: استخدمي الصابون الغني بالعناصر الطبيعية والزيوت بدلًا من العناصر الاصطناعية التي قاسية على الجلد.





استخدام كريمات الريتينويد: في حالة ظهور الخطوط الرفيعة أو ظهور التجاعيد، خاصة بعد سن الثلاثين، استخدم كريمات الريتينويد لأنها تساعد في تقليل التجاعيد. ضعه يوميًا قبل كريم الترطيب وسترى النتائج في وقت قصير جدًا.

