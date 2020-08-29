أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها

قال الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أن التجاعيد من أهم مشاكل التقدم بالعمر عند النساء على وجه الخصوص، وتظهر في شكل خطوط رفيعة ودقيقة للغاية على الجلد بسبب نقص مادتي الكولاجين والايلاستين، وهو ما يجعل الجلد جافا وأكثر عرضة لوجود تشققات وتجاعيد قد تكون مبكرة في المناطق الأكثر عرضة لأشعة الشمس كالوجه واليدين وأحيانا الرقبة.





وأضاف "الشريف" أن هناك أيضًا بعض العوامل المساعدة على ظهور التجاعيد بشكل مبكر، مثل استخدام مستحضرات التجميل التي تقتل خلايا البشرة وتتسبب في تلف أنسجة الكولاجين، والتنظيف المفرط للوجه بالماء الساخن والصابون وتتسع المسام وتقل نضارة البشرة، كذلك التدخين، وعدم شرب كميات وفيرة من الماء، والتعرض للضغوط النفسية الشديدة، وسوء التغذية، والخروج أثناء النهار دون واقي الشمس، فكلها من العوامل المساعدة على ظهور التجاعيد مبكرًا .





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وأوضح أستاذ جراحات التجميل والإصلاح أن هناك كثيرا من الطرق التجميلية التي تعتمد على إخفاء التجاعيد مثل بوتكس الوجه، وفيلر الوجه، وهما من الجلسات التجميلية التي تفضلها الكثير من النساء، ولكن ما يؤخذ على هذه الجلسات هو نتائجها المؤقتة مع ضرورة الحاجة لتكرار الحقن بعد 6 شهور على الأقل، ولذلك تم إيجاد بدائل متعددة لإخفاء التجاعيد بفعالية شديدة، وهو ما يتمثل في استخدام الفراكشنال ليزر .



