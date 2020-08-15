هتبقى أصغر من سنك 5 مرات.. قناع ساحر للوجه يحارب التجاعيد

تحلم كل سيدة فى عمر الـ40 بإطلالة وملامح تجعلها تبدو أصغر 5 أضعاف حتى فى ملامح الوجه، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل هذا القناع الفعال المجرب.

كشف موقع "بولد سكاى الهندي"، الشهير عن أفضل ماسك طبيعي لمحاربة التجاعيد والحصول على بشرة اكثر شبابا، باستخدام حبات التمر.



مكونات القناع :

ملعقتان من العسل

3 ثمرات توت

3 ملاعق من زيت اللوز

قطرتان من زيت الكامويل

طريقة التحضير:

فى وعاء ابدئى فى هرس التوت ثم قومى بإضافة العسل وزيت اللوز وزيت الكامويل حتى يتجانسوا تماما ويشكلوا خليط متجانس لتبدئى فى توزيعه على بشرتك وتركه لمدة 10 دقائق ثم تنظيف بشرتك بالطريقة المعتادة وستدهشين