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توك شو

طريقة سحرية لتوريد ونضارة الوجه مع شمس سرجانى خبيرة التجميل .. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:55 م
شمس السرجانى
شمس السرجانى
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ريهام فيكتور
قالت خبيرة التجميل شمس السرجاني، إن أشعة الشمس تعمل على توحيد لون بشرة الوجه، ومن الممكن أن يساعد أصحاب الهالات السوداء في التخلص منها بعد توحيد لون بشرتها. 

وأضافت "السرجاني"، خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية ، " دي إم سي " ، أن الوجه يتعرض الى التقشير بعد المصيف فلابد من عدم نزع القشرة بالأيدى .  

وأشارت خبيرة التجميل ، إلى أنه فى حالة الاستعجال على التخلص من قشرة الوجه عليكى استخدام إسفنجة مبللة وعمل سكراب للوجه بعد وضع ماء الورد او الزيت .

وتابعت خبيرة التجميل ، أنه لابد من وضع زيت جوز الهند أو ماء الورد على الوجه حرصا على غلق المسام ، منوهة إلى أنه لابد من تهيئة البشرة قبل التعرض لأشعة الشمس الضارة .

واكدت ان"  فيتامين E " مهم ومفيد لتغذية البشرة جدا ، موضحة أن البشرة الجافة تحتاج لزيت لترطيب الوجه جيدا حتى على البحر ، مشيرة إلى ان وضع زيت زيتون على نصف ليمونة وزيت خروع يعطى لون وتوريد للبشرة  .
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