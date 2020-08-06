للسيدات والرجال.. تعرف على أسباب الهالات السوداء

قالت الدكتورة وسام سوقية خبيرة التجميل و العناية بالبشرة، إن الهالات السوداء من أكثر الأشياء التى تزعج العديد من السيدات و الرجال، لأنها تؤثر على الشكل الجمالي للبشرة بالسلب.
وفى هذا السياق كشفت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة ، العديد من الأسباب التى تؤدى إلى ظهور الهالات السوداء، وكان أبرزها:
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-السبب الرئيسي وراثي .
-التعرض المستمر للأشعة الشمس .
-التدخين
-قلة شرب الماء
- التغذية الخاطئة البعيدة عن الخضار والفواكه .
-اتباع حميات غذائية خاطئة لللتخلص من الوزن الزائد و لتجنب الهالات السوداء اثناء الريجيم يجب استشارة اخصائيين التغذية حصرًا .
-الإكثار من تناول الملح .
-فقر دم
-وجود مشاكل في القلب .
-نقص فيتامينات (A , K , C ) .
-اضطرابات هرمونية
- مشاكل بالغدة الدرقية
-مشاكل بالكبد .
-السهر لوقت متأخر ، التوتر ، الأرق .
-وضع المكياج يوميًا .
-التقدم بالعمر .