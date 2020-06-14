ماسك الكولاجين فى المنزل .. لإخفاء علامات الشيخوخة

نشرت خبيرة التجميل رشا شلباية، عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك، خلطة تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين بالجلد مما يساعد على إضفاء الحجم على الخدود ومنحها التورد الطبيعي، خاصة أن الكولاجين بروتين طبيعي موجود بالجسم، ولكن يتباطأ إنتاجه بشكل طبيعي مع التقدم بالعمر، مما يسمح بظهور علامات الشيخوخة المبكرة، والكولاجين الطبيعي يضمن تماسك ومرونة وتجدد كل أنسجة البشرة.

مكونات الخلطة لماسك الكولاجين:

خيار

زلال البيض

نشاالدرة

زيت زيتون











طريقة التحضير:

وضع نصف خيارة مع زلال بيضة واحدة بالخلاط وخلطه جيدا.

ثم سكبه بوعاء وإضافة ملعقة صغيرة نشاء الذرة ثم ملعقة صغيرة زيت زيتون ونخلطها جيدا باليد،

ثم نضعها على البشرة مدة 15 دقيقة ثم نغسلها بماء دافي ثم بارد.