AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماسك الكولاجين فى المنزل .. لإخفاء علامات الشيخوخة

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:42 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

نشرت  خبيرة التجميل رشا شلباية، عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك، خلطة تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين بالجلد مما يساعد على إضفاء الحجم على الخدود ومنحها التورد الطبيعي، خاصة أن الكولاجين بروتين طبيعي موجود بالجسم، ولكن يتباطأ إنتاجه بشكل طبيعي مع التقدم بالعمر، مما يسمح بظهور علامات الشيخوخة المبكرة، والكولاجين الطبيعي يضمن تماسك ومرونة وتجدد كل أنسجة البشرة.

 

مكونات الخلطة لماسك الكولاجين:

خيار
زلال البيض

نشاالدرة
زيت زيتون




طريقة التحضير:
وضع نصف خيارة مع زلال بيضة واحدة بالخلاط وخلطه جيدا.
ثم سكبه بوعاء وإضافة ملعقة صغيرة نشاء الذرة ثم ملعقة صغيرة زيت زيتون ونخلطها جيدا باليد،
ثم نضعها على البشرة مدة 15 دقيقة ثم نغسلها بماء دافي ثم بارد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقبلات شامية.. طريقة عمل الفتوش

تناولهم يوميا.. 9 أطعمة تمد البشرة بـ الكولاجين

بديل مراكز التجميل.. 6 فوائد غير متوقعة لـ الحلزون على البشرة

ترشيحاتنا

طبيب مصري بأوكسفورد: تطعيم فيروس كورونا نجح بنسبة 100%

المستشار القانوني للأهلي: رد تبرعات تركي آل الشيخ حفاظا على اسم النادى ومسئوليه

أمير كرارة يعلن عن مسلسله الجديد رمضان المُقبل

طبيب مصري بموسكو: الدواء الروسي أفيفافير يقضي على كورونا في 5 أيام.. فيديو

فستان قصير.. ابنة أحمد الفيشاوي بجلسة تصوير مثيرة للجدل

الري السودانية: تكليف الخرطوم بإعداد وثيقة توافقية جديدة عن سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك الكولاجين فى المنزل .. لإخفاء علامات الشيخوخة

بلا إنسانية .. سوبرماركت أمريكي يطرد طفلا مصابا بالتوحد خوفًا من كورونا

طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل