احترس.. 3 عادات يومية تسبب الشيخوخة المبكرة

تعد الشيخوخة المبكرة من اهم مخاوف الرجال والنساء على حد سواء فهى لا تقتصر على ظهور تجاعيد الوجه وانما تؤثر على جميع اجزاء الجسم وتقلل كفاءتها وفى مقدمتها شيخوخة القلب.





وذكر موقع "برايت سايد " أن دراسة حديثة وجدت أن الإجهاد المرتبط بالعمل وقلة النوم من اهم اسباب شيخوخة الجسم المبكرة.





وتحدث مشاكل وشيخوخة القلب فى اللحظات الصعبة والمواقف العصيبة ووجد باحثون بجامعة كولومبيا البريطانية: "إن هذا يؤثر على بروتين عضلة القلب ويؤدى لتقلصها "





ويعتبر الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المصحوب بقلة النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بثلاث مرات مقارنة بمن ينامون جيدًا ولا يبلغون عن عمل مرهق.





تحتاج الأجسام إلى النوم لاستعادة مستويات الطاقة من خلال تقليل التعرض للمواقف العصيبة



