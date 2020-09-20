AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احترس.. 3 عادات يومية تسبب الشيخوخة المبكرة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:14 م
احترس .. 3 عادات
احترس .. 3 عادات نفعلها يوميا تسبب الشيخوخة المبكرة
Advertisements
اسماء محمد
تعد الشيخوخة المبكرة من اهم مخاوف الرجال والنساء على حد سواء فهى لا تقتصر على ظهور تجاعيد الوجه وانما تؤثر على جميع اجزاء الجسم وتقلل كفاءتها وفى مقدمتها شيخوخة القلب.

وذكر موقع "برايت سايد " أن دراسة حديثة وجدت أن الإجهاد المرتبط بالعمل وقلة النوم من اهم اسباب شيخوخة الجسم المبكرة. 

وتحدث مشاكل وشيخوخة القلب فى اللحظات الصعبة والمواقف العصيبة ووجد باحثون بجامعة كولومبيا البريطانية: "إن هذا  يؤثر على بروتين عضلة القلب ويؤدى لتقلصها  "

 ويعتبر الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المصحوب بقلة النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بثلاث مرات مقارنة بمن ينامون جيدًا ولا يبلغون عن عمل مرهق.

تحتاج الأجسام إلى النوم  لاستعادة مستويات الطاقة من خلال تقليل التعرض للمواقف العصيبة 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتبه إليها.. 5 مؤشرات تصدرها رئتيك تحتاج لمراجعة الطبيب

دراسة تحذر من خطأ تقع فيه الأمهات يعرض الأطفال لشيخوخة مبكرة

فوائد النوم المبكر مذهلة على الصحة

فوائد العسل قبل النوم وعلى الريق.. احرص على تناوله

ترشيحاتنا

عمرو فاروق: المصريون تعلموا الدرس ومحمد علي مريض نفسيا

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد القوات المسلحة

تعرف على تطورات صفقات أهلي جدة

كيف تصلي صلاة المغرب ؟.. 13 حقيقة عنها لا يعرفها الكثيرون

بإطلالة جذابة.. مريهان حسين برفقة ابنة ماجد المصري.. شاهد

قرار جديد من المحكمة بشأن استئناف سما المصري على سجنها سنتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الكلام السلبي وقلة النوم.. احذر 6 عادات تؤدي لزيادة الوزن

شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل رفقة كلبها

بقصة شعر جديدة وفلتر قطة.. هيدي كرم بإطلالة جذابة.. شاهد