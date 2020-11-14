لمواجهة مشكلة البطالة.. مشروعات شبابية متنوعة بأسوان.. والشباب: مبادرة مشروعك تساهم فى تحقيق الإستقرار الأسرى.. شاهد

توفير حياة كريمة للمواطنين ، والعمل على مواجهة مشكلة البطالة يعتبر من أبرز الأهداف التى توليها أجهزة الدولة إهتمامًا خلال المرحلة الحالية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وفى هذا الإطار تلقى " صدى البلد " الضوء على الجهود التى تبذلها محافظة أسوان فى هذا الإتجاه والتى تتمثل فى السعى المستمر لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ( الصندوق الاجتماعي سابقًا) وأيضًا من خلال العديد من المبادرات الشبابية التى أطلقها رئيس الجمهورية ومنها مبادرة مشروعك للإرتقاء بحياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.





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فمبادرة مشروعك الرائدة جسدت معانى وقيم الإرادة والكفاح والعمل لأبناء أسوان ليكونوا نماذج مشرفة نفتخر بها جميعًا حيث نجحت المبادرة على مستوى محافظة أسوان فى تنفيذ 4036 مشروع بمبالغ مالية تجاوزت الـ 580 مليون جنيه مما ساهم في توفير نحو 18 ألف فرصة عمل منذ إنطلاقها في مارس 2015 من خلال 10 مقرات لمشروعك .





وقد أكد العديد من الشباب الذى قام بشكل مدروس بالإستفادة من هذه المبادرة من خلال الحصول على القروض الميسرة بأن مبادرة مشروعك تعد مبادرة ناجحة بكل المقاييس فقد ساهمت فى اننا نستطيع توفير مصدر رزق ثابت لنا نعمل من خلاله على توفير متطلبات واحتياجات الأسرة بتقديم حياة كريمة لهم، فهى مبادرة تمتلك العديد من الضمانات المحفزة التى تجعل الشباب بقبول التحدى ومواجهة غول البطالة بعزيمة الأبطال.





واشار حسين الشريف بأن مبادرة مشروعك ساهمت فى خلق فرص عمل عديدة سواء لى أو لمن يعمل معى من الشباب ، وأستطعنا دوران عجلة العمل والإنتاج ، لنجسد بذلك قصص نجاح تعتبر نموذج يحتذى به أخواننا وأخواتنا من العمل والكفاح لتحقيق الطموحات والآمال بشكل مضمون وآمن يساهم فى تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشي والإجتماعى لأفراد أى أسرة ، كما أن تنفيذ مشروعات إنتاجية ناجحة وجادة يساهم فى رسم مستقبل مشرق ملئ بالأمل والتفاؤل لأى شاب ، طالما أن هناك ضمانات كفيلة بإنجاح المشروع .





هذا وكان قد شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مؤتمر الشباب السنوى لمبادرة " مشروعك " وذلك وسط حضور أكثر من 300 شاب وفتاة حيث تم خلال فعاليات المؤتمر إستعراض بعض قصص النجاح من الشباب الذى قام بتنفيذ مشروعات صناعية وتجارية و زراعية و حرفية دعمتها المبادرة.





وأعلن اللواء أشرف عطية عن قرب إفتتاح وتشغيل 27 مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالعلاقي بعد قيام المحافظة بتوصيل التيار الكهربائى لهم مما سيساهم في توفير الألاف من فرص العمل للشباب الأسوانى، مؤكدًا على أننا نسعى للإسراع بترفيق وتشغيل المنطقة الصناعية الفوسفاتية بنجع هلال بإدفو من خلال نظام المطور الصناعى ، بالإضافة إلى أنه مخطط إنشاء منطقة صناعية حرفية بكل مدينة .





وقدم محافظ أسوان شكره للبنوك الوطنية المشاركة بهذه المبادرة ، وأيضًا الشباب المكافح الذى لم ينتظر الوظيفة الميرى المحدودة الدخل والطموح وسعوا للنهوض بأنفسهم وبوطنهم بأفكار بناءة وهادفة ، وإستثمار طاقاتهم الكامنة في أعمال مفيدة بمشروعات تعود بالخير عليهم وعلى المجتمع الأسوانى .





وطالب المحافظ البنوك الوطنية وجهات التمويل بتقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الإدارية لفتح المجال أمام شبابنا للحصول على قروض ميسرة وبضمانات بسيطة .





وشهد المؤتمر الشبابي مناقشة مفتوحة لعرض إستفسارات ومطالب الشباب حول آلية وأسلوب تنفيذ المشروعات ، كما تم تكريم النماذج النماذج الناجحة للشباب الذى قام بتنفيذ بعض المشروعات ، وأيضًا تم تكريم أفضل مقرات مشروعك والتى نجحت فى تحقيق أعلى نسب للمشروعات وهما مقرى إدفو وكوم أمبو ، علاوة على تكريم مجموعة العمل بإدارة تشغيل الشباب بالمحافظة .





وبالتوازى مع ذلك فقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بمد فترة التقديم للاشتراك في مسابقة " شباب أسوان يبتكر " حتى 15 نوفمبر القادم، من أجل سعى المحافظة المتواصل لتنمية وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتكليف مكاتب خدمة المستثمرين بمختلف مراكز المحافظة في قبول الطلبات تيسيرًا على الشباب، مع القيام بالإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات حول كيفية التقديم والشروط والضوابط المختلفة المتعلقة بذلك.





وأوضح اللواء أشرف عطية بأن مسابقة " شباب أسوان يبتكر " تستهدف كافة الفئات من الشباب الأسواني الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى المجالات الصناعية و الإنتاجية والحرفية والخدمية، وكذا الأنشطة الإنتاجية فى المجال الزراعى بهدف توفير فرص عمل حقيقة للشباب، على أن يتم منح جوائز مالية قيمة لأفضل 10 أفكار ابتكارية فى المجال الصناعى الإنتاجى، ورعاية أصحاب الأفكار الفائزة من خلال حاضنة أعمال لتقديم الدعم والمشورة فى المجال الفنى والمالى بواسطة الرعاة المشاركون وفى مقدمتهم جامعة أسوان وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسوان.





فيما أشارت الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان ، إلى أن مسابقة " شباب أسوان يبتكر " تسعى لدعم وتطوير شباب المستثمرين وأصحاب الأفكار المتميزة والمبتكرين لتقديم رؤيتهم فى إقامة مشروعات فى المجال الصناعي الإنتاجى .





ولفتت إلى أن مسابقة " شباب أسوان يبتكر تتكون من ثلاث مراحل الأولى منها تتمثل في تقديم طلبات الإشتراك فى الفترة من أول أكتوبر وحتى 15 نوفمبر ، فيما تنطلق المرحلة الثانية فى 16 نوفمبر وتنتهي فى 15 ديسمبر القادم وتختص بتدريب المتقدمين " أعرف قدراتك ومهاراتك "، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في تنظيم برنامج " إبدأ مشروعك " والذى سينطلق فى 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2021 .