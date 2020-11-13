فاروق جعفر: زيزو الأنسب لتعويض غياب محمد صلاح في منتخب مصر.. فيديو

اختار فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أحمد سيد زيزو، جناح الفريق ‏الأبيض لتعويض محمد صلاح في صفوف منتخب مصر خلال مواجهتي ‏توجو.‏





وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة ‏الزمالك:"أرى أن زيزو أنسب حل لتعويض غياب صلاح بعد اصابة ‏نجم ليفربول بفيروس كورونا".‏





وأشاد جعفر بالثقة التي حصل عليها اللاعب جراء تألقه في المباريات ‏الأخيرة للزمالك، مشددًا على قدرته تعويض غياب محمد صلاح.‏





وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخب مصر إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع النجم الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

ويخضع محمد صلاح الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.



