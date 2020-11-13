Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فاروق جعفر: زيزو الأنسب لتعويض غياب محمد صلاح في منتخب مصر.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:55 م
زيزو
زيزو
Advertisements
حسن العمدة
اختار فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أحمد سيد زيزو، جناح الفريق ‏الأبيض لتعويض محمد صلاح في صفوف منتخب مصر خلال مواجهتي ‏توجو.‏

وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة ‏الزمالك:"أرى أن زيزو أنسب حل لتعويض غياب صلاح بعد اصابة ‏نجم ليفربول بفيروس كورونا".‏

وأشاد جعفر بالثقة التي حصل عليها اللاعب جراء تألقه في المباريات ‏الأخيرة للزمالك، مشددًا على قدرته تعويض غياب محمد صلاح.‏

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخب مصر إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع النجم الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

ويخضع محمد صلاح الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا

كورونا يبعد محمد صلاح عن مواجهتي توجو في أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يحذف بيان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

أمير طعيمة يدعم محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

اتحاد الكرة: محمد صلاح سيبقى في القاهرة.. لهذا السبب

لا للتعصب .. مصطفى محمد بصحبة حارس مرمي النادي الأهلي

Advertisements

ترشيحاتنا

3 لاعبين مصابون بـ كورونا من هم؟ عمرو الجنايني يجيب

عائشة الرشيد توجه رسالة مهمة للشعب الكويتي قبل 5 ديسمبر

تفاصيل جديدة في واقعة محاولة انتحار مواطن حرقا بـ ميدان التحرير.. فيديو

بعد إعلان الطلاق .. زوجة تامر حسني تصدم جمهوره | شاهد

لـ حضور اجتماع مهم.. مرتضى منصور يصل الزمالك |صور

قصة حيرت الكل| فتاة تبكي بدلا من الدموع دمًا وتكتشف دبابيس تحت جلدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل برفقة زوجها

بعد طرح باناميرا 2021 porsche panamera في مصر.. بورش تطرح 919 porsche.. صور

طريقة عمل مشروب القهوة بالتوت.. خطوة بخطوة